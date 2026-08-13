南韓12日公布一項充滿雄心的科技戰略計畫，聚焦核能、量子運算、太空和生物科技等七大項目，以尋找半導體和人工智慧（AI）以外的新成長引擎。

這項名為「七大種子」的計畫，由南韓總統李在明於一場青瓦台會議上宣布，涵蓋包括小型模組化反應爐（SMR）、核融合能源、新一代再生能源、量子技術、太空與航空、先進生物科技，以及關鍵礦物與材料供應鏈等科技。

其目標包括在2035年前實現國產SMR的商業化部署、2030年前實現登陸月球、2029年前實現國產100量子位元量子電腦的開發等。

同時，此計畫也將尋求在2030年代後半實現核融合發電，開發超高效太陽能電池、先進離岸風電技術、製氫系統和AI電網科技，以及擴大國內關鍵材料的加工和回收、提高戰略庫存、分散供應來源，並在2030年前投資10兆韓元（71億美元）在材料、零件和設備技術。

李在明表示，南韓應該利用半導體業和AI快速擴張熱潮創造的機會，在下一個成長引擎出現前做好準備，「我們今天討論的這七項種子計畫，將成為新一代的成長引擎和核心戰略國家資產。」