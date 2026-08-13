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美光通訊大廠Lumentum亮眼 全新、聯亞沾光

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔／綜合報導

美國光通訊大廠Lumentum美股11日盤後公布上季財報，營收翻倍成長，並釋出優於市場預期的本季財測，點亮光通訊市況。

法人看好，Lumentum後市看旺，全新（2455）、聯亞華星光等台灣光通訊族群同步沾光。

受到Lumentum亮眼財報與財測激勵，國內光通訊族群12日股價上漲慶賀，成為台股焦點。聯亞、華星光、光環均亮燈漲停，波若威、眾達-KY漲逾5%，全新也漲逾4%。

Lumentum公布2026會計年度第4季財報，受惠高速光通訊收發模組與超高功率雷射需求激增，帶動上季營收比去年同期大增109%、達10.1億美元，調整後每股純益達3.23美元，高於市場預期，大幅高於上年度同期的0.88美元。

Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）表示，原先預期單季營收規模達20億美元時，才能達成毛利率50%里程碑，但實際上「比預期早得多」就達成目標。

他提到，Lumentum的客戶目前正持續推進共同封裝光學（CPO）技術，預期需求將在明年年底加速成長，也看到近封裝光學（NPO）的強勁需求。

展望未來，Lumentum預期，本季每股純益將介於4.05美元至4.35美元，營收中位數預估為12.5億美元，都優於分析師預期。

業界指出，Lumentum亮眼財報以及樂觀財測，證實光通訊在AI資料中心的需求不減反增，也意味著光通訊供應鏈將迎來新一波黃金時代，從上游磊晶到下游模組，均將同步受惠。

聯亞 華星光 光通訊

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