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美超微、CoreWeave報喜 台鏈樂

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蘇嘉維／綜合報導
AI伺服器大廠美超微（Super Micro），以及有「輝達親兒子」之譽的AI雲端大廠CoreWeave美股11日盤後同步發布出色的上季財報。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
AI伺服器大廠美超微（Super Micro），以及有「輝達親兒子」之譽的AI雲端大廠CoreWeave美股11日盤後同步發布出色的上季財報。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

AI伺服器大廠美超微（Super Micro），以及有「輝達親兒子」之譽的AI雲端大廠CoreWeave美股11日盤後同步發布出色的上季財報，與優於華爾街預期的財測，為AI多頭反攻吹響號角。

市場買盤瘋狂湧入搶買美超微與CoreWeave股票，激勵美超微12日美股早盤股價噴漲逾13%，CoreWeave更是暴漲逾18%。法人看好，美超微與CoreWeave同聲按讚後市，鴻海（2317）、緯創、雙鴻、尼得科超眾、華泰等台鏈跟著旺。

美超微、CoreWeave財報會議重點
美超微、CoreWeave財報會議重點

美超微執行長梁見後高喊，在AI及資訊科技策略下，該公司營運持續強勁，上個會計年度客戶增加數百家，新訂單超過600億美元，訂單已排至2027會計年度。

梁見後指出，將透過提高企業客戶比重，以及擴大資料中心模組化解決方案（DCBBS）的採用，來提高獲利能力。

美超微結算，上季合併營收111億美元，符合7月初步財報預估落在110億美元到125億美元區間的較低端，雖然低於市場預期的116億美元，但調整後每股盈餘達1.7美元，高於預期的92美分，獲利比華爾街預估出色。

尤其上季調整後毛利率達17.6%，較公司上月更新後的15%到17%更高，並遠超過最初預估的8.2%到8.4%，主因客戶和產品組合改善。相關毛利率數字已就900萬美元的股票薪酬費用進行調整。

美超微預估，2027年會計年度營收可望達650億美元至720億美元，遠高於分析師預期的530億美元。下個財政年度銷售淨額在650億美元至720億美元間，高於分析師預估的530億美元。

輝達轉投資CoreWeave上季財報與本季財測也不遑多讓。CoreWeave認為，本季業績達到規模即將擴大的「重要轉捩點」，並上調全年營收預測。

CoreWeave結算，上季營收年增112%至25.8億美元，經調整後營業利益年比更狂增510%、達1.28億美元，都高於分析師預期，淨損雖也擴增116%到6.26億美元，但比市場預估少。

受惠來自AI實驗室、超大規模雲端業者及企業的需求強勁，CoreWeave上季備受關注的未出貨訂單年比激增246%至1,040億美元，且本季初還有超過250億美元的客戶淨新增承諾。

CoreWeave預期，本季營收將介於34.5億美元至36億美元之間，以中位數計算，暗示年增158%，也超乎預期。

CoreWeave上調全年營收預測區間到124億美元至132億美元，高於5月預測的120億美元至130億美元，優於市場預期，經調整後營業利益預測區間也調高到9.6億美元至11.5億美元。

CoreWeave強調，近期的運算能力已「實質賣光」，因應強勁需求，該公司調高全年資本支出到350億美元至390億美元區間，將用來持續建置資料中心，到2030年時的容量將達至少8GW（10億瓦）。

美超微 超微 華爾街

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