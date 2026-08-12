聽新聞
0:00 / 0:00

台積電等科技股助攻 挪威主權基金上半年投報創新高

中央社／ 奧斯陸12日綜合外電報導

挪威主權財富基金今天公布，今年上半年投資報酬創下1850億美元（約新台幣5.96兆元）的紀錄新高，成功從今年頭3個月的重大虧損中反彈。

法新社報導，全球規模最大的主權財富基金上半年投資報酬率9.4%，主因持有亞洲科技股。在人工智慧（AI）設備強勁需求的推動下，這些科技公司的股價大幅成長。

上半年的成績與首季虧損580億美元形成鮮明對比，當時美國科技股下挫，拖累基金表現。

截至6月底，這支由挪威國家石油收入挹注並投資全球資產的主權財富基金，規模達22.6兆挪威克朗（約新台幣76.95兆元）。

管理主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長坦根（Nicolai Tangen）在記者會上將獲利歸功於「晶片、晶片、還是晶片」。

今年上半年，光是科技類股就為基金貢獻1.065兆挪威克朗（約1120億美元、新台幣3.63兆元）的收益。

個別最大貢獻者包括韓國的三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）、台灣的台積電、美國的美光科技公司（Micron Technology）等晶片製造商，以及荷蘭的艾司摩爾控股公司（ASML）這家全球重要晶片生產設備商。

不過坦根指出，績效由特定產業推動，使得基金價值仰賴的公司數量愈來愈少，因此對潛在科技泡沫的曝險也隨之提高。

挪威主權財富基金目前撐起挪威1/4的國家預算。截至上半年底，該基金約72.1%的資產配置於股票、25.8%為債券、1.6%為不動產，另有0.5%投資於未上市再生能源計畫。

挪威 主權基金

延伸閱讀

挪威主權基金首揭SpaceX持股12億美元 持有台積電市值335億美元

挪威主權基金台灣投資變動大公開！新增14檔持股 剔除20筆投資

威廉博萊投資管理宣布在台推出威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金

科技股長線有戲？鉅亨買基金：高成長伴隨高波動

相關新聞

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

美國7月通膨降溫，進一步降低市場對聯準會（Fed）的升息預期，加上科技股上漲，帶動美股12日早盤四大指數走高...

美通膨降溫！升息壓力減 高盛估計Fed今年都不會調升利率

美國7月消費者通膨如預期繼續降溫，年升幅從6月的3.5%降至3.4%，有望緩和聯準會（Fed）的升息壓力。高盛估計，Fed或許今年都不會升息，美股費半、那指12日早盤走揚，金價同步大漲。

挪威主權財富基金Q2報酬率11% 六年來最高

受惠全球科技股大漲，舉世規模最大的挪威主權財富基金上季報酬率為六年來單季最高，持有的台積電股票市值截至6月底增至335.25億美元，為該基金第五大科技業持股，持股比率1.7%，高於在全球上市公司的平均持股比率1.5%。

美超微、CoreWeave報喜 台鏈樂

AI伺服器大廠美超微（Super Micro），以及有「輝達親兒子」之譽的AI雲端大廠CoreWeave美股11日盤後同步發布出色的上季財報，與優於華爾街預期的財測，為AI多頭反攻吹響號角。

美光通訊大廠Lumentum亮眼 全新、聯亞沾光

美國光通訊大廠Lumentum美股11日盤後公布上季財報，營收翻倍成長，並釋出優於市場預期的本季財測，點亮光通訊市況。

美日下重手干預仍失靈 還有誰能救日圓？

美日政府日前罕見聯手干預匯市，試圖阻止日圓持續貶值，但不到兩周日圓已回吐近半漲幅，再度逼近160日圓兌1美元關卡。外匯分析師指出，干預雖成功壓制市場投機情緒，卻未能改變美日利差等促使日圓走弱的基本因素，難以從根本上扭轉日圓的頹勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。