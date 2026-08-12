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台積電等科技股助攻 挪威主權基金上半年投報創新高
挪威主權財富基金今天公布，今年上半年投資報酬創下1850億美元（約新台幣5.96兆元）的紀錄新高，成功從今年頭3個月的重大虧損中反彈。
法新社報導，全球規模最大的主權財富基金上半年投資報酬率9.4%，主因持有亞洲科技股。在人工智慧（AI）設備強勁需求的推動下，這些科技公司的股價大幅成長。
上半年的成績與首季虧損580億美元形成鮮明對比，當時美國科技股下挫，拖累基金表現。
截至6月底，這支由挪威國家石油收入挹注並投資全球資產的主權財富基金，規模達22.6兆挪威克朗（約新台幣76.95兆元）。
管理主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長坦根（Nicolai Tangen）在記者會上將獲利歸功於「晶片、晶片、還是晶片」。
今年上半年，光是科技類股就為基金貢獻1.065兆挪威克朗（約1120億美元、新台幣3.63兆元）的收益。
個別最大貢獻者包括韓國的三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）、台灣的台積電、美國的美光科技公司（Micron Technology）等晶片製造商，以及荷蘭的艾司摩爾控股公司（ASML）這家全球重要晶片生產設備商。
不過坦根指出，績效由特定產業推動，使得基金價值仰賴的公司數量愈來愈少，因此對潛在科技泡沫的曝險也隨之提高。
挪威主權財富基金目前撐起挪威1/4的國家預算。截至上半年底，該基金約72.1%的資產配置於股票、25.8%為債券、1.6%為不動產，另有0.5%投資於未上市再生能源計畫。
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