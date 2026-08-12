美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

美國7月通膨降溫，進一步降低市場對聯準會（Fed）的升息預期，加上科技股上漲，帶動美股12日早盤四大指數走高。

道瓊工業指數早盤一度上漲151點，或0.3%，隨後回落至接近平盤，標普500指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.7%，費城半導體指數勁揚3%。台積電ADR攀高2%，輝達漲2%。

人工智慧（AI）概念股CoreWeave與美超微（Supermicro）上季財報與財測報喜，投資人對AI基礎設施建置需求依然穩健感到安心。CoreWeave股價早盤飆漲18%，美超微漲9%。

其他AI股也同步走高。戴爾與美光科技均上漲4%，思科（Cisco Systems）漲1.9%。

美國勞工統計局12日公布，7月消費者物價指數（CPI）月增0.1%，CPI年增3.4%，雙雙符合外界預期。核心CPI，月增幅為0.2%，年增幅為2.5%，也合乎市場估計。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨顯示，Fed將利率維持在3.5%至3.75%區間的機率約為58%，高於一周前的逾45%。

油市方面，隨著荷莫茲海峽重新開放的希望逐漸消退，美國油價12日盤中一度升破每桶83美元，布蘭特原油期貨接近每桶90美元。