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美7月CPI符合預期！緩和升息壓力 美股期指揚
美國7月消費通膨符合預期，升幅有限，加上先前出爐的非農就業遠遜預期，進一步降低市場對聯準會（Fed）的升息預期，美股期指攀高。
美國勞工統計局12日公布，7月消費者物價指數（CPI）月增0.1%，CPI年增3.4%，雙雙符合外界預期。
剔除波動較大食品和能源價格的核心CPI，月增幅為0.2%，年增幅為2.5，均合乎市場估計。另外，核心CPI年增幅，打平2021年3月來新低。
數據公布前，交易者預估，聯準會（Fed）約有50%機率在下個月升息1碼。
經濟學家說，美國為石油淨出口國，且動用汽油儲備，有助緩和中東衝突引發的油價震撼。
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