日食衝擊太陽能發電 德國現貨電價將短暫飆升

今天的市場數據顯示，受到日食影響，明天德國電力價格預計將短暫飆升，凸顯德國對太陽能的依賴日益加深。

法新社報導，根據歐洲電力交易所（EuropeanPower Exchange）的資料，明天晚間日偏食期間，有某些15分鐘時段的現貨電價超過每MWh（兆瓦時）400歐元（約新台幣1萬4860元），是今天同時段價格的兩倍以上。

明天晚間7時45分至8時（格林威治標準時間17時45分至18時），亦即日食高峰前後，現貨電價更高達461.17歐元。

歐洲電力交易所的批發電價會提前一天，在電力生產商和大型用電戶之間進行競價拍賣，針對每個15分鐘時段訂定。

儘管多數用戶和企業購買的是事先固定價格的電力，但有些企業會選擇以現貨價購電，以期在電力供應充裕時受益。

例如今天中午至下午3時（格林威治標準時間13時），在晴空萬里的情況下，批發電價逼近每MWh零歐元。

再生能源供應可能不穩定，並且取決於天氣狀況。隨著再生能源對德國市場的影響力愈來愈大，電價像這樣劇烈波動實屬常見。

在德國這個歐洲最大經濟體，電力是熱門話題。德國推動再生能源及停用核能發電，國內電價位居全球前段班。

另外，明天西班牙將出現日全食，預期當地太陽能發電量將下滑最明顯。