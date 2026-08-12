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獨／美股23小時交易將引爆新戰局！券商系統、人力挑戰擴大至複委託

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
美股將迎來劃時代變革，那斯達克交易所近日宣布「全球交易時間」制度已獲美國證管會（SEC）核准，確定於今年12月6日正式啟動每周5天、每天高達23小時的超長交易時段。法新社
美股將迎來劃時代變革，那斯達克交易所近日宣布「全球交易時間」制度已獲美國證管會（SEC）核准，確定於今年12月6日正式啟動每周5天、每天高達23小時的超長交易時段。法新社

美股將迎來劃時代變革，那斯達克交易所近日宣布「全球交易時間」制度已獲美國證管會（SEC）核准，確定於今年12月6日正式啟動每周5天、每天高達23小時的超長交易時段。面對國際全天候交易浪潮，國內主管機關雖早已要求券商公會與業者提前因應，但據了解，應不會採取各券商強制全面同步的做法，而是將核心關鍵聚焦於「國外上手系統支援度」與「國內系統與人力調整」，視客戶實際需求穩健推進。

這項即將上線的23小時新規，每日僅於美東時間晚上8:00至9:00留出1小時進行系統清算。然而，從實務面來看，目前國內投資人的複委託交易仍高度集中在「盤中時間」，盤前與盤後的實際需求相對有限。業者指出，雖然現行複委託本就具備盤前、盤後時段，但未來若要全面串聯美股23小時，除了上手券商系統必須銜接，國內券商也需同步評估系統升級與夜間人手配置的成本效益。

儘管是否全面跟進仍需視市場機制而定，但在複委託熱潮狂飆的背景下，這場變革仍讓市場不敢輕忽。鑑於今年來台股成交量大增時曾出現系統頻頻當機的問題，業界擔憂未來可能在複委託市場重演，因此主管機關也下令業者提前因應。

據統計，台灣投資人對美股的熱情持續高漲，今年6月複委託單月成交金額一舉衝上2.13兆元創歷史新高，累計上半年近10兆元，逼近2025全年紀錄；全台複委託開戶數更正式突破822.96萬戶，其中將近八成交易集中於美股。

目前國內承作複委託的券商約有38家，其中元大證券、國泰證券的市占率雙雙突破2成穩居領先，永豐金證券、富邦證券也擁有逾1成的實力。隨著交易時段延長與市場規模不斷擴大，複委託已正式轉型為券商的新藍海，這場隨之而來的全天候業務競賽，勢必成為國內證券業下一個兵家必爭之地。

美股 券商 人力 那斯達克

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