市場關注美國關鍵通膨數據 亞股走勢不一

投資人關注即將公布、可能影響聯邦準備理事會（Fed）未來利率政策走向的美國關鍵通膨數據同時，國際油價今天再度上漲，亞洲股市走勢不一。

法新社報導，在美國消費者物價指數（CPI）公布前，市場氣氛謹慎。上週一份報告顯示，全球最大經濟體上個月流失超過2萬個就業機會，顯示勞動市場出現疲態。

過去5年來，美國通膨率持續高於聯準會設定的2%目標，2月以來的伊朗戰爭推升壓力，決策官員日益傾向考慮提高借貸成本。

分析人士指出，聯準會9月下次會議前，美國還會公布一次CPI和一份就業報告。

巴基斯坦國防部長昨天宣布，美伊雙方「接近某種協議」，一度帶來一線希望，但隨後這股樂觀情緒消退。

另有報導指出，伊朗與阿曼就重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）允許部分航運的議題展開深入磋商，但市場反應並不明顯。

FOREX.com市場分析師拉札克札達（FawadRazaqzada）表示：「最近幾天原油價格大漲，主要是荷莫茲海峽實際上仍處於關閉狀態，美伊談判沒有進展。有關阿曼和伊朗磋商的最新消息帶來一點解脫，但不能將會談等同於突破。伊朗已經表明，除非提出的條件得到滿足，荷莫茲海峽將會繼續關閉。」

日股基準日經指數今天收漲0.8%，來到67524.06點。港股恆生指數收跌0.8%，來到25440.17點。上證指數收漲0.3%，來到3946.68點。

至於其他亞股，雪梨、吉隆坡、曼谷、威靈頓股巿收跌。台北、首爾、新加坡、雅加達、馬尼拉股巿收漲。