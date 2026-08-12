快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽續封鎖 國際能源總署再下修石油需求預測

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
荷莫茲海峽遭到封鎖導致供應持續吃緊，加上高油價抑制買氣，國際能源總署今天大幅下修今年全球石油需求預測。 路透社資料照
荷莫茲海峽遭到封鎖導致供應持續吃緊，加上高油價抑制買氣，國際能源總署今天大幅下修今年全球石油需求預測。 路透社資料照

荷莫茲海峽遭到封鎖導致供應持續吃緊，加上高油價抑制買氣，國際能源總署今天大幅下修今年全球石油需求預測。

法新社報導，國際能源總署（International EnergyAgency, IEA）預估，今年石油需求每日將減少160萬桶。IEA 7月月報預測每日減少100萬桶。

自從美國和以色列2月底對伊朗發動攻擊、引發戰爭以來，油價一直遠高於戰前水準，數個波斯灣國家的石油設施也在衝突中受損。

德黑蘭以對約全球1/5石油供應所經的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實質封鎖作為反制。

設在巴黎的IEA表示：「荷莫茲海峽持續封鎖以及高燃料價格繼續壓抑石油消費。」

IEA指出，全球石油日供應量7月增加240萬桶，來到1億150萬桶，但是仍較去年同期減少630萬桶。

IEA表示，「7月及8月初戰事再起，海上運輸中斷，削弱復甦努力」。該機構目前預期今年全球平均供應量每日將減少430萬桶，預期明年才會回升。

在需求方面，IEA預測今年第4季石油需求將恢復成長。

荷莫茲海峽 石油

延伸閱讀

美伊局勢趨緩…油價震盪 巴基斯坦釋出協議朝正面發展

荷莫茲海峽協議期望落空 亞股多收跌

巴基斯坦稱荷莫茲協議接近達成 美伊立場卻都轉趨強硬…油價震盪

美伊談判僵局推升油價 大型科技股走弱…美股連二黑

相關新聞

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

美國7月通膨降溫，進一步降低市場對聯準會（Fed）的升息預期，加上科技股上漲，帶動美股12日早盤四大指數走高...

美7月CPI符合預期！緩和升息壓力 美股期指揚

美國7月消費通膨符合預期，升幅有限，加上先前出爐的非農就業遠遜預期，進一步降低市場對聯準會（Fed）的升息預期，美股期指攀高。

獨／美股23小時交易將引爆新戰局！券商系統、人力挑戰擴大至複委託

美股將迎來劃時代變革，那斯達克交易所近日宣布「全球交易時間」制度已獲美國證管會（SEC）核准，確定於今年12月6日正式啟動每周5天、每天高達23小時的超長交易時段。面對國際全天候交易浪潮，國內主管機關雖早已要求券商公會與業者提前因應，但據了解，應不會採取各券商強制全面同步的做法...

帶領公司進軍海外…豐田汽車前社長奧田碩過世 享耆壽93歲

日本商界知名人物奧田碩是第一個非出生於創辦人家族的豐田汽車社長，並推出全球第一款量產的油電混合車，任內帶領豐田積極進軍海...

日圓究竟有多便宜？連鎖店炸豬排咖哩飯已比台灣便宜兩成

日圓在官方干預後仍在歷史谷底徘徊，以全球最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋的售價來看，在日本賣的炸豬排咖哩飯已比台灣便宜兩成。

美日聯手干預是分水嶺！任永力指美元兌日圓可能見頂 將回落至125

日圓在美日兩國聯手干預後一度強力反彈，但不到兩周就回吐大約一半漲幅。多名市場人士認為，干預成功「嚇到」市場，卻無法改變資金流向。只要美日利差持續存在，日圓套利交易就可能捲土重來。不過，也有專家認為，這次行動顯示美日決心讓美元兌日圓走低，並大膽預言美元兌日圓「很可能已經見頂」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。