荷莫茲海峽續封鎖 國際能源總署再下修石油需求預測

荷莫茲海峽遭到封鎖導致供應持續吃緊，加上高油價抑制買氣，國際能源總署今天大幅下修今年全球石油需求預測。

法新社報導，國際能源總署（International EnergyAgency, IEA）預估，今年石油需求每日將減少160萬桶。IEA 7月月報預測每日減少100萬桶。

自從美國和以色列2月底對伊朗發動攻擊、引發戰爭以來，油價一直遠高於戰前水準，數個波斯灣國家的石油設施也在衝突中受損。

德黑蘭以對約全球1/5石油供應所經的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實質封鎖作為反制。

設在巴黎的IEA表示：「荷莫茲海峽持續封鎖以及高燃料價格繼續壓抑石油消費。」

IEA指出，全球石油日供應量7月增加240萬桶，來到1億150萬桶，但是仍較去年同期減少630萬桶。

IEA表示，「7月及8月初戰事再起，海上運輸中斷，削弱復甦努力」。該機構目前預期今年全球平均供應量每日將減少430萬桶，預期明年才會回升。

在需求方面，IEA預測今年第4季石油需求將恢復成長。