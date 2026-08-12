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Starlink歐洲新制雙標 波蘭副總理怒批醜聞警告反制

中央社／ 華沙12日專電

Starlink調整歐洲地區服務條款，將波蘭排除於歐洲區漫遊體系之外，對波蘭用戶額外增設出國申報與身分審查等限制。此舉引發波蘭政府強烈不滿，波蘭副總理兼數位化部長高卓斯基公開指責此政策為「醜聞」，要求 SpaceX創辦人馬斯克給出合理說明。

根據波蘭財經媒體Money.pl的報導，Starlink於7月14日修訂服務條款，並預計於8月17日全面推行至既有用戶。根據最新的Starlink Roam（漫遊服務）條款，在波蘭註冊的帳號將被限制為僅限國內使用，用戶若欲攜帶設備至德國、西班牙等其他歐洲國家，必須事先申報行程並上傳護照等身分證件完成審查。

Money.pl對新條款進一步分析發現，歐洲其餘35個國家的使用者在區域內漫遊皆無須承擔上述繁瑣手續，波蘭用戶若不想申報，唯一的替代方案竟是「變更註冊國家」。

對此，波蘭副總理兼數位化部長高卓斯基（Krzysztof Gawkowski）12日在社群平台X上發文痛批，絕不接受全球科技巨頭將波蘭人當作「二等公民」（klienci drugiej kategorii）或將波蘭視為「二等市場」（rynek drugiej kategorii）。

他強調，馬斯克（Elon Musk）若想在波蘭營運並獲利，就必須秉持公平原則。若SpaceX以配合「在地監管要求」為由進行限制，必須具體指明是波蘭哪一條法律授權或要求採取此類差異化做法，不可以一句「情況就是這樣」就蒙混過關。

高卓斯基隨後接受波蘭網路媒體Onet.pl專訪時更直言，SpaceX的做法根本是「醜聞」。他證實，波蘭數位部（Ministerstwo Cyfryzacji）已正式向SpaceX發函交涉，要求儘速看到回應並恢復平等條件，否則波蘭政府將在市場與經濟層面上採取反制。

他強調，如果國家並未對大型科技公司（BigTech）進行報復，科技巨頭便無權對國家或公民實施隨意限制。他進一步表示，若SpaceX拒絕更正，波蘭也可以封鎖X平台（Polska może wyłączyć portal X）。

對於條款突遭變更的原因，高卓斯基推測，這或許與馬斯克個人對波蘭政界過去批評X平台或AI技術發展有關，但也坦言不排除是公司內部的作業失誤。他呼籲馬斯克儘速釐清問題，確保全球科技巨頭在波蘭營運時能秉持公平原則。

Starlink 波蘭 歐洲 馬斯克 SpaceX

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