南韓揭櫫「7大種子」科技戰略 拚2030年前登月

南韓今天公布一項科技戰略計畫，聚焦核能、量子運算、航太及生物科技等7大計畫，盼在半導體及人工智慧（AI）之外，打造新的經濟成長引擎。

綜合韓聯社與路透社報導，南韓總統李在明今天在青瓦台主持「未來成長動力7大種子計畫」會議，會中討論7種尖端科技及相關計畫將成為南韓下一代經濟成長引擎及國家核心戰略資產。

這些計畫包括2035年前商業化部署自主研發的小型模組化核反應爐（SMR）、2030年前登月、2029年前開發國產100量子位元量子電腦，以及2035年前實現腦機介面（BCI）產品商業化。

李在明表示，南韓應把握半導體產業蓬勃發展及AI快速擴張帶來的機會，在下一波成長引擎成形前做好準備。

李在明說：「我們今天討論的7大種子計畫，將成為下一代成長引擎和國家核心戰略資產。」

南韓科學技術情報通信部長裴慶勳表示，這項倡議涵蓋小型模組化核反應爐、核融合、下一代再生能源、量子科技、航太、先進生物科技，以及關鍵礦物與材料供應鏈。

這項計畫推出之際，南韓正面臨勞動年齡人口縮減及潛在經濟成長放緩問題，同時也競逐新興科技優勢；這些科技日益被視為攸關經濟競爭力及國家安全。

裴慶勳表示：「我們將協助這些種子計畫成長，打造一個10年或20年後無人能及的南韓。」