南韓政府設7大SEED計畫 盼以尖端技術開啟未來

南韓科學技術資訊通信部今天與相關部會在青瓦台共同舉行「未來成長動力7大SEED報告會」，設下包括核融合、再生能源、量子、太空航空、尖端生技等Next-AI次世代尖端技術目標。

根據青瓦台今天提供的新聞資料，「未來成長動力7大SEED報告會」中，民間專家針對能源技術及供應鏈的重要性、確保尖端技術的必要性提出建議，科技部也公布7大SEED計畫推動方案。

7大SEED計畫主要由3大領域組成。第一是為同時解決AI革命造成的電力需求激增及碳中和挑戰的「未來潔淨能源」領域；第二是拓展人類尚未觸的「次世代尖端技術」領域；最後則是包括核心礦物、材料、零組件、設備等，作為未來大躍進基礎的「尖端供應鏈」領域。

未來潔淨能源部分，南韓政府目標2035年輕水式SMR商用化，2030年代啟動非輕水式SMR建設；並開發「南韓型創新核融合反應爐」，2030年代實現發電；並發展突破極限型再生能源，加速擴大潔淨電力。

次世代尖端技術部分，南韓目標2029年取得國產100量子位元級量子電腦，2035年量子晶片製造能力全球第一；太空、航空領域則目標2030年登月，2035年建構自主低軌衛星通訊網；尖端生技領域，目標2030年建構AI生技基礎設施，2035年腦機介面（BCI）產品商用化。

另外，南韓政府也目標建構尖端供應鏈生態系，為降低作為3大MEGA Project及尖端技術基礎的核心礦物與材料、零組件、設備對特定國家的依賴，並擴大成長大躍進成果，將「建構尖端供應鏈生態系戰略」列為第7項SEED計畫。

總統李在明表示，「7大SEED」計畫將成為南韓經濟的下一代成長引擎，同時也是國家的核心戰略資產，並將成為帶領南韓實現大躍進的創新原動力。他指出，「相信今天我們播下的尖端技術種子，未來將成長為大樹，進一步發展成新的MEGA計畫。」