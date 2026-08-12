帶領公司進軍海外…豐田汽車前社長奧田碩過世 享耆壽93歲

日本商界知名人物奧田碩是第一個非出生於創辦人家族的豐田汽車社長，並推出全球第一款量產的油電混合車，任內帶領豐田積極進軍海外市場。他於本月8日過世，享耆壽93歲。

日本放送協會（NHK）與「每日新聞」今天報導，奧田碩出生於三重縣，1955年畢業於一橋大學後，進入豐田汽車的前身、「豐田汽車販賣公司」工作。這間公司後來合併為整合生產與販售為一體的「豐田汽車」（以下簡稱豐田）。

由於時任社長豐田達郎病倒，奧田碩在1995年接任豐田社長（相當於總經理），並成為第一個非出生於創辦人家族的社長。

在他的帶領之下，豐田於1997年推出全球第一款量產混合動力汽車Prius，接著在1998年把大發工業納為豐田子公司，積極布局海外市場。

到了1999年，奧田碩接任豐田會長（相當於董事長）過後，重心轉移到日本經濟界，除了擔任小泉內閣的政府經濟財政諮詢會議的民間議員之外，也從2002年起擔任前經團連與前「日本經營者團聯盟」（日文簡稱日經連）合併之後，如今為日本財經界最大團體「經濟團體連合會」（經團連）的首任會長。

他在2006年卸下豐田會長與經團連會長的職務，不過擔任豐田的顧問直到2018年。

他在商界建立的人脈，也成為日本外交的助力。奧田碩曾經以日本首相特使的身分，訪問中東等地，積極與其他國家的領袖會談。他也曾出任國際協力銀行（JBIC）總裁，國際協力銀行是日本政府對外實施政府開發援助（ODA）的主要執行機構。

相關人士透露，奧田碩已經在本月8日過世。

豐田表示，「為逝者祈求冥福。依照家屬的意願，葬禮僅限親近的親友參加。目前尚未決定是否舉辦惜別會等」。