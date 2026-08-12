日圓究竟有多便宜？連鎖店炸豬排咖哩飯已比台灣便宜兩成

日圓在官方干預後仍在歷史谷底徘徊，以全球最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋的售價來看，在日本賣的炸豬排咖哩飯已比台灣便宜兩成。

紐約梅隆銀行資深策略師Geoff Yu設計「炸豬排咖哩指數」，藉由日本平價美食的跨國售價，掌握官方干預匯市效應消退後，日圓疲弱的真實樣貌。

他認為，相較於「大麥克指數」，比較各國豬排咖哩飯的價格，更能反映日圓貶值對日本民眾的實際影響。這項指數採用全球最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋的售價。

CoCo壹番屋日本官網顯示，炸豬排咖哩未稅售價為960日圓，含稅為1,055日圓，換算新台幣約214元，台灣售價則為新台幣270元。若要使兩地售價相同，日圓兌新台幣須升值約26%。

若把比較範圍擴大至各國，Yu計算後認為，1美元只應兌62.18日圓，顯示匯市大幅低估日圓。相較之下，根據各國麥當勞漢堡價格編製的大麥克指數，推算匯價為1美元兌80.30日圓。

Yu說：「如果目標是讓日圓購買力和高所得國家看齊，這項指數顯示，日圓必須大幅升值。」

日本和美國政府日前採取15年來最強力的干預行動，試圖推升跌至40年低點的日圓。不過，干預帶動的升幅目前已回吐一半。

日圓疲弱使日本民眾出國旅遊及購買進口商品的費用高得嚇人，國內餐飲、服務和消費品價格上漲，也加重生活負擔。

Yu說：「如果日本一份炸豬排咖哩飯或一碗拉麵都貴得難以負擔，要求政府改變政策的聲音可能愈來愈大。」

不過，這類指數只能做為簡單的購買力比較。各地售價仍會受到工資、店租、原料、稅負和企業定價策略影響，不能單憑一道餐點判定匯率的合理水準。