澳洲訂外送零工最低薪資及保險標準 工會稱全球領先

澳洲產業仲裁機構批准新的最低勞動標準，要求食物及雜貨外送員的時薪高於全國最低工資，並在工作期間享有傷害保險的保障。

路透社報導，澳洲公平工作委員會（Fair WorkCommission，FWC）昨天深夜指出，零工工作者每小時至少可獲得31.30澳元（約新台幣711元），高於澳洲目前每小時26.44澳元的最低工資。不過，外送工作使用的車輛，第三方責任保險仍由工作者自行負責。

公司將被要求為個人意外險提供「合理的基本保障」，但未具體說明保障的最低標準。這項指令將於8月17日生效，預計約有25萬名勞工受惠。

根據新規定，工作者在「受雇用時間」將獲得最低時薪保障，也就是從接下工作、接受訂單開始，到完成配送為止的這段時間。

國際勞工組織（ILO）6月決定通過首套具約束力的零工工作者勞動標準，可能賦予零工工作者在薪資、職業安全及社會福利等方面的權利。不過，相關標準仍須經各國政府批准。

澳洲運輸勞工工會（TWU）稱公平工作委員會的指令，是「澳洲零工經濟的里程碑時刻」。

TWU全國秘書長凱恩（Michael Kaine）與外送服務平台Uber Eats及DoorDash共同聲明表示：「澳洲零工工作者被排除在我們的勞動制度之外太久了。從17日起，他們將享有一套全球領先的勞動標準，我們未來還會持續強化這些標準。」

工會及零工工作者長期推動相關改革。零工工作者通常被歸類為獨立承包商，而非正式員工，因此過去不受許多勞動保障措施涵蓋。

澳洲國會在中間偏左的工黨政府執政期間，分別於2023年及2024年通過相關法律，賦予零工工作者更大的權利，可以就最低薪資及工作條件進行協商。這些法律授權澳洲公平工作委員會制定有關薪資及保險的標準。