美加新關稅啟動在即 談判若破局逾31萬人失業

美國將於19日起，向數百項加拿大商品加徵最高50%的額外關稅，兩國的貿易談判代表加緊會談中，希望避免巨大的關稅衝擊。一份最新報告顯示，若美墨加貿易協定（USMCA）失效，將重創美國和加拿大經濟，逾31萬人恐因此失業。

加拿大廣播公司（CBC）報導，牛津經濟研究院（Oxford Economics）今天公布經濟報告分析目前美加貿易談判可能出現的3種結果，包括維持現狀、USMCA失效，以及成功重新談判USMCA並改善雙邊貿易關係。

報告估計，如果USMCA失效，美國將減少約21.4萬個工作機會，加拿大則將減少約10.2萬個，兩國合計超過31.6萬個工作機會受影響。反之，如果成功談判貿易協定後繼續實施，美國預計可增加約13.7萬個工作機會，加拿大則可增加約9.8萬個。

報告預測，若USMCA談判破局，估計到2035年，將使美國經濟損失約1.04兆美元（約新台幣33.51兆元），加拿大經濟則損失約2710億加元（約新台幣6.27兆元）。

同時貿易協定若破局，兩國短期及長期通膨速度都可能加快，實質可支配所得成長將受到壓抑，其中加拿大受到的衝擊尤其明顯。如果談判成功，情況則可能完全相反，兩國國民經濟產值和民眾可支配收入都將明顯增長。

這份報告公布之際，距離美國新一輪50%關稅的8月19日生效期限進入最後一週關鍵時刻。

加拿大負責美加貿易的部長勒布朗（DominicLeBlanc）今天在華盛頓與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面，這是兩人在一週內二度會晤。

美國總統川普（Donald Trump）早前指責加拿大對美國汽車、酒精飲料及乳製品採取「歧視性做法」，並實施配額限制，因此宣布8月19日起向數百項加拿大商品加徵最高50%的額外關稅，原本受USMCA免關稅資格的商品也無法倖免。這些產品約占加拿大對美總出口的5%，總金額達200多億美元。

加拿大環球郵報（Globe and Mail）引述消息人士透露，加美談判人員正尋求達成臨時協議，以避免8月19日的新關稅生效，同時處理鋼鐵、鋁、汽車及木材等長期存在的關稅問題。渥太華可能同意部分行業保留一定關稅及配額，以換取美國取消懲罰性較高的關稅。