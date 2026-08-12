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加密公司創辦人葉俊德巴拉圭離奇墜亡！全裸陳屍豪宅樓下 警查3大可能

香港01／ 撰文：蔡偉南
Quantum Fintech創辦人Harry Chun Tak Yeh（葉俊德）。（網上圖片）
Quantum Fintech創辦人Harry Chun Tak Yeh（葉俊德）。（網上圖片）

巴拉圭當地媒體《La Tribuna》報道，現年約40歲、加密資產管理公司Quantum Fintech創辦人Harry Chun Tak Yeh（葉俊德），日前被發現陳屍巴拉圭Trinidad區豪宅Jade Park樓下，死者全身赤裸，被黑色膠袋覆蓋，初步估計從該大樓30層高處墜下，但確實死因及事發經過尚未確定，警方正循意外、自殺及第三方介入等多個方向調查。

當地警方發現其位於30樓的公寓內一片混亂、大門被打開、屋內空無一人。警方將進行驗屍以確定死因和確切死亡情況。警方對案件發生可能性持開放態度，包括意外、自殺或他殺等進行調查。

警方於同棟大樓27樓找到Harry Chun Tak Yeh的伴侶，29歲巴西籍女子Isadora de Proenca Braganholo Carvalho，她對警方表示對事件毫不知情，目前未受到任何指控。由於案件仍處初步調查階段，警方已安排驗屍並將檢視閉路電視影像，以釐清死因、墜落過程及是否涉及他人。

香港出生、幼年隨家人移民加拿大　曾任職微軟

報道指出，Harry Chun Tak Yeh於香港出生，幼年隨家人移民加拿大，先後取得加州大學柏克萊分校電機工程學位與史丹佛商學院MBA，曾任職微軟。

13年前25萬美元投資數碼資產　當時比特幣僅60美元

Harry Chun Tak Yeh於2013年比特幣僅約60美元時，以啟動資金25萬美元投資數碼資產，建立Binary Financial開展場外交易等業務，同年成立Quantum Fintech，從事加密資產管理。

Quantum Fintech管理資產達24億美元

他亦是加密貨幣平台LIF3和L3 Reserve的種子投資者。據報Quantum Fintech管理資產今年已達逾24億美元。

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文章授權轉載自《香港01》

巴拉圭 葉俊德

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