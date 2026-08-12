Google成長最快產品 Gemini每月活躍用戶數破10億

美國科技巨擘Alphabet與旗下公司谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）今天宣布，Google人工智慧（AI）助理Gemini每月活躍用戶數已破10億。

法新社報導，皮查伊在社群媒體上發文說「這是我們歷來成長最快的產品」，也是第14個用戶數達到10億大關的產品。

Google是根據旗下生態系統中使用Gemini應用程式的人數算出這項里程碑。Alphabet上週剛歷經AI研究實驗室Google DeepMind重大人事調整。GoogleDeepMind負責設計Gemini模型。

曾獲諾貝爾化學獎的哈薩比斯（Demis Hassabis）近期淡出Google DeepMind日常管理工作，同時也有多位頂尖研究人員離職，包括近30年來一直是團隊工程核心人物的狄恩（Jeff Dean）。

最新旗艦模型Gemini 3.5 Pro原定6月推出，但至今仍未發布。與此同時，競爭對手已推出多款被視為更強大的模型，尤其是在生成電腦程式碼方面，這目前是業界獲利最豐厚的領域。