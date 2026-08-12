快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

IBM要回神了嗎？攜手新創打造AI叢集 部署輝達B300搶吃AI推論商機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
IBM攜手AI新創公司，在IBM的雲端平台上打造大規模AI運算叢集。路透
IBM攜手AI新創公司，在IBM的雲端平台上打造大規模AI運算叢集。路透

IBM與AI新創公司Together AI 周二（11日）表示，雙方已簽署一項價值2.4億美元的多年期協議，將利用輝達（NVIDIA）的系統，在IBM的雲端平台上打造大規模AI運算叢集。

IBM宣布，在雲端平台IBM Cloud部署的AI叢集將採用輝達的HGX B300系統，該系統將輝達新一代Blackwell處理器連接在一起，並搭配輝達的Spectrum-X Ethernet網路設備，預定2027年初啟用。這座AI運算叢集可為開源AI模型提供「推論」運算服務。

總部位於舊金山的Together AI將利用這些專為先進AI與高效能運算工作負載打造的系統，來驅動其開源模型介面。Together AI的平台可讓企業客戶可以在DeepSeek、MiniMax與Kimi等開源模型上進行AI訓練與執行AI工作負載，其成本低於採用封閉式AI系統。

所謂推論，是指讓已經訓練完成的AI模型執行運算並產生回應的過程。隨著生成式AI應用快速成長，推論已成為運算能力需求最大的驅動因素之一，促使雲端服務商與晶片製造商投入數十億美元，持續擴充AI基礎設施。

Together AI營收長麥凱（Kai Mak，音譯）在接受路透訪問時表示，首座AI叢集將配置約2,000顆輝達Blackwell 300晶片，並設置在美國。

他補充說：「我們認為，這項服務會在正式上線前至少二至三個月就被預訂一空。」「在系統準備好提供服務之前，我們就會提前取得全部的承購。」

Together AI最近一次估值為83億美元，是在今年7月完成最新一輪融資時達到的。

最新的行動也意味著IBM正在適應最新的科技浪潮。它近期的財報再次引發外界擔憂IBM是否真的能從AI浪潮中受益。分析師指出，IBM的有機營收成長疲弱，而且客戶的支出模式正在改變。

IBM股價在11日上漲0.89%，收238.42美元，遠低於6月初時創下的329.23 美元的歷史收盤高點，而7月時曾出現單日暴跌25%、為歷來最嚴重單日跌幅的窘境。

輝達 IBM Blackwell

延伸閱讀

AMD收購新創Taalas 有助提供推論晶片

微軟點名台灣站在AI革命核心 七成雲端基建零組件來自亞太

輝達結盟華爾街6巨頭 組16兆基金將AI算力資產化

整理包／AI軍備競賽太燒錢！輝達等七大公司瘋狂舉債、賣股籌資一次看

相關新聞

戰事改道與低水位限載 巴拿馬運河塞爆…貨櫃輪砸400萬美元插隊

伊朗戰事改變能源運輸路線，加上聖嬰現象造成巴拿馬運河水位下降，船位拍賣價格急升。Seaspan Benefactor號貨櫃輪為取得優先通行資格，支付400萬美元，金額超過此前7天均價的兩倍，接近歷史最高紀錄。

加密公司創辦人葉俊德巴拉圭離奇墜亡！全裸陳屍豪宅樓下 警查3大可能

加密資產管理公司Quantum Fintech創辦人葉俊德於巴拉圭豪宅墜亡，警方正在調查死因並已展開多方位調查。其伴侶無知情，案件仍在進一步調查中。葉俊德曾成功投資數字資產，管理資產達24億美元。

與Meta逐步分拆 Manus公告將恢復獨立營運、刪除收購後部分數據

臉書母公司Meta去年12月宣布，要以超過20億美元的價格收購大陸人工智慧新創公司Manus，在今年4月被大陸監管部門喊停，Manus其後與Meta逐步分拆。Manus昨表示，即將恢復獨立運營。

IBM要回神了嗎？攜手新創打造AI叢集 部署輝達B300搶吃AI推論商機

IBM與AI新創公司Together AI 周二（11日）表示，雙方已簽署一項價值2.4億美元的多年期協議，將利用輝達（NVIDIA）的系統，在IBM的雲端平台上打造大規模AI運算叢集。

AI算力將能買賣！CME擬推首批算力期貨 掛鉤輝達H100、B200租金

芝加哥商業交易所（CME）預定10月5日推出首批運算能力期貨，與輝達（NVIDIA）H100與B200繪圖處理器（GPU）的租賃成本掛鉤，讓企業和投資人能像交易石油與電力等大宗商品一般，交易人工智慧（AI）算力並避險操作，把AI算力轉化為可交易的資產類別，仍待監管當局批准。

城堡證券：去槓桿近尾聲 美股反彈的條件正在累積

城堡證券（Citadel Securities）表示，美股經歷大規模去槓桿後，依照固定規則交易的系統化投資策略，正準備再度大舉買進股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。