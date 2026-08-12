城堡證券：去槓桿近尾聲 美股反彈的條件正在累積

城堡證券（Citadel Securities）表示，美股經歷大規模去槓桿後，依照固定規則交易的系統化投資策略，正準備再度大舉買進股票。

城堡證券股票和衍生性商品策略主管羅布納（Scott Rubner）說：「槓桿調整大致已告一段落，隨著市場波動減弱，系統化投資策略有空間增加股票部位。市場漲勢更加全面，個股走勢的連動性接近歷史低點，投資人也愈來愈願意花錢押注上漲。」

城堡證券資料顯示，槓桿型ETF管理資產從6月底的2,180億美元，驟降近42%至上月的1,540億美元，8月可望吸引買盤回流。半導體槓桿型ETF的資金縮水最嚴重，目前基金規模合計約310億美元。

城堡證券認為，市場反彈的條件正在累積。羅布納在給客戶的報告中寫道：「下一波可觀買盤，可能來自系統化投資策略依照規則重新提高槓桿，而不是去槓桿。」

散戶也開始回流，上周在城堡證券平台轉為買超，但仍持續買進避險部位。散戶每天投入被動式ETF的資金達75億美元。財報季接近尾聲，也會使企業庫藏股買盤重新進場。

目前企業獲准實施的庫藏股規模已超過1兆美元。羅布納表示，以每年此時來看，這是歷來最高紀錄。

整體而言，城堡證券認為，股票需求正在增加，投資人也開始重新提高槓桿。

華爾街其他機構也注意到相同趨勢。高盛主經紀商部門表示，避險基金最近展開2020年11月以來最大一波買進，主要受到回補空單帶動。

摩根士丹利主經紀商部門也在報告中指出，基金上周買進全球股票。在7月底出現創紀錄的大規模平倉後，基金已開始重新增加部位。摩根士丹利表示，基金正重新布局和AI廣泛相關的美股，加碼規模已超過6月底至7月的減碼規模。

摩根士丹利團隊指出，投資人也增加商業化生技公司、住宅及不動產投資信託（REITs）的多頭部位。另類資產管理業者、銀行和保險公司等金融股，最終也呈現買超。