快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

挪威主權基金首揭SpaceX持股12億美元 持有台積電市值335億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
挪威主權財富基金管理機構——挪威銀行投資管理公司位於奧斯陸的交易室。路透
挪威主權財富基金管理機構——挪威銀行投資管理公司位於奧斯陸的交易室。路透

全球規模最大的挪威主權財富基金周二首度揭露截至6月底持有SpaceX 0.05%股份，市值12.2億美元。

相較於基金持有的其他科技股，SpaceX部位不大。基金持有輝達1.28%股份，市值620億美元；蘋果1.24%，市值520億美元；Alphabet 1.17%，市值500億美元；微軟1.27%，市值350億美元。

基金持有台積電1.7%股份，市值約335億美元。在上述五家科技公司中，台積電持股市值排名第五，但持股比率最高，也高於基金投資全球上市公司的平均持股比率1.5%。

基金官方資料顯示，台積電持股市值從2025年底的226.86億美元，增至今年6月底的335.25億美元，增加近48%，主要受惠於台積電股價上漲。不過，持股比率反而從1.77%降至1.7%，顯示並未加碼，持股反而略有減少。

挪威政府把石油和天然氣生產收入投入這檔基金，是全球最大單一投資人，整體投資約7,100家公司，也布局不動產和再生能源計畫。

SpaceX在6月底完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO）後，股價一度大漲，隨後又急遽回跌。投資人質疑，這家公司市值高達預估營收的77倍是否合理。

創辦人馬斯克掌握SpaceX逾八成表決權，並兼任董事長、執行長和技術長，也引發外界質疑公司治理，以及基金等外部股東的權益能否獲得保障。

挪威主權財富基金將於周三台北時間下午4時舉行記者會，公布上半年業績。

SpaceX 挪威 主權基金 台積電

延伸閱讀

太空賽局未來／SpaceX估值大震盪 挑戰馬斯克溢價

估值神話動搖／SpaceX破發 考驗AI獨角獸上市

009826不配息免二代健保！前十大持股含台積電…楚狂人剖析全球指數9％年化報酬真相

從尖牙股到芒果股 七大科技股已過氣？

相關新聞

戰事改道與低水位限載 巴拿馬運河塞爆…貨櫃輪砸400萬美元插隊

伊朗戰事改變能源運輸路線，加上聖嬰現象造成巴拿馬運河水位下降，船位拍賣價格急升。Seaspan Benefactor號貨櫃輪為取得優先通行資格，支付400萬美元，金額超過此前7天均價的兩倍，接近歷史最高紀錄。

加密公司創辦人葉俊德巴拉圭離奇墜亡！全裸陳屍豪宅樓下 警查3大可能

加密資產管理公司Quantum Fintech創辦人葉俊德於巴拉圭豪宅墜亡，警方正在調查死因並已展開多方位調查。其伴侶無知情，案件仍在進一步調查中。葉俊德曾成功投資數字資產，管理資產達24億美元。

與Meta逐步分拆 Manus公告將恢復獨立營運、刪除收購後部分數據

臉書母公司Meta去年12月宣布，要以超過20億美元的價格收購大陸人工智慧新創公司Manus，在今年4月被大陸監管部門喊停，Manus其後與Meta逐步分拆。Manus昨表示，即將恢復獨立運營。

IBM要回神了嗎？攜手新創打造AI叢集 部署輝達B300搶吃AI推論商機

IBM與AI新創公司Together AI 周二（11日）表示，雙方已簽署一項價值2.4億美元的多年期協議，將利用輝達（NVIDIA）的系統，在IBM的雲端平台上打造大規模AI運算叢集。

AI算力將能買賣！CME擬推首批算力期貨 掛鉤輝達H100、B200租金

芝加哥商業交易所（CME）預定10月5日推出首批運算能力期貨，與輝達（NVIDIA）H100與B200繪圖處理器（GPU）的租賃成本掛鉤，讓企業和投資人能像交易石油與電力等大宗商品一般，交易人工智慧（AI）算力並避險操作，把AI算力轉化為可交易的資產類別，仍待監管當局批准。

城堡證券：去槓桿近尾聲 美股反彈的條件正在累積

城堡證券（Citadel Securities）表示，美股經歷大規模去槓桿後，依照固定規則交易的系統化投資策略，正準備再度大舉買進股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。