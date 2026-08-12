挪威主權基金首揭SpaceX持股12億美元 持有台積電市值335億美元

全球規模最大的挪威主權財富基金周二首度揭露截至6月底持有SpaceX 0.05%股份，市值12.2億美元。

相較於基金持有的其他科技股，SpaceX部位不大。基金持有輝達1.28%股份，市值620億美元；蘋果1.24%，市值520億美元；Alphabet 1.17%，市值500億美元；微軟1.27%，市值350億美元。

基金持有台積電1.7%股份，市值約335億美元。在上述五家科技公司中，台積電持股市值排名第五，但持股比率最高，也高於基金投資全球上市公司的平均持股比率1.5%。

基金官方資料顯示，台積電持股市值從2025年底的226.86億美元，增至今年6月底的335.25億美元，增加近48%，主要受惠於台積電股價上漲。不過，持股比率反而從1.77%降至1.7%，顯示並未加碼，持股反而略有減少。

挪威政府把石油和天然氣生產收入投入這檔基金，是全球最大單一投資人，整體投資約7,100家公司，也布局不動產和再生能源計畫。

SpaceX在6月底完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO）後，股價一度大漲，隨後又急遽回跌。投資人質疑，這家公司市值高達預估營收的77倍是否合理。

創辦人馬斯克掌握SpaceX逾八成表決權，並兼任董事長、執行長和技術長，也引發外界質疑公司治理，以及基金等外部股東的權益能否獲得保障。

挪威主權財富基金將於周三台北時間下午4時舉行記者會，公布上半年業績。