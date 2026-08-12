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外資變心8月「棄韓愛台」台股今年漲幅稱冠打敗韓股 分析師曝兩大優勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股今年來上漲超過50%。歐新社
台股今年來上漲超過50%。歐新社

被視為AI兩大投資指標的台灣與南韓股市，在歷經7月暴跌後回升反彈，如今台股正因獲利前景較為穩健，而逐漸比南韓股市更受到外資投資人青睞。

根據彭博彙整的數據，外資上周轉為買超台股，終止連續六周的賣超，截至本月為止，外資已累計買進台股17億美元；相較之下，外資同期間從南韓股市淨賣出62億美元。

彭博的報導分析，在市場開始質疑企業大舉支出能否換來回報之際，當投資人重新考慮是否重返AI類股時，他們可能更偏好那些被認為波動較低、且產業更加多元的市場。一些投資人認為，台股雖然較不可能出現南韓股市那種驚人的暴漲，但能提供更穩健的報酬，而且對槓桿交易的依賴程度較低。

GMO公司投資組合經理Warren Chiang表示，台灣「企業的品質非常、非常高」。他說，台灣股市「顯然會隨著全球經濟的景氣而波動，但就基本面而言，絕對不能算是風險過高」。

南韓股市今年一度穩居亞洲表現最佳市場，不過在近期把這項頭銜讓出台灣。根據彭博數據，台股今年截至8月11日大漲超過55%，在亞股中表現居冠，超越韓股今年來50.58%的漲幅。

近期的資金流向顯示出兩地市場的分歧，也凸顯投資人在評估兩個市場的前景與潛力時，正考量多項因素。

南韓的三星電子與SK海力士主導傳統上具有高度景氣周期性的記憶體晶片市場；相較之下，台灣在整個科技硬體供應鏈中擁有更廣泛的布局，這成為台灣的優勢。

根據彭博彙整的數據，以未來12個月為基準，分析師對台灣上市公司獲利的預估值在上個月上調9.5%；同期對韓國Kospi成分股的獲利預估則上調7.4%。這是近一年來，台灣的獲利預估修正幅度首次超越南韓。

法國興業銀行股票策略師班齊姆拉表示，台灣科技產業以台積電等晶圓代工廠為核心，而這類企業的獲利表現景氣周期性較低。

同時間，南韓也面臨槓桿交易的問題，尤其是單一股票槓桿型ETF對市場造成的影響。

Vantage Global Prime資深市場分析師Hebe Chen表示：「韓國市場的槓桿與投機部位都高得多，因此即使預期出現小幅波動，也可能引發市場大幅波動，儘管基本面並沒有出現任何大幅惡化。」

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