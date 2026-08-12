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替代運輸難完全取代水路 萊茵河乾旱衝擊瑞士物價

中央社／ 蘇黎世12日專電
萊茵河為瑞士巴塞爾港重要命脈，也提供瑞士一種高運量、低成本且安全的運輸方式。乾旱影響河運交通，瑞士物價恐受波及。中央社
萊茵河為瑞士巴塞爾港重要命脈，也提供瑞士一種高運量、低成本且安全的運輸方式。乾旱影響河運交通，瑞士物價恐受波及。中央社

歐洲近期遇百年大旱，萊茵河水位大幅下降，德國航段受嚴重影響，也波及瑞士。若航段進一步中斷，貨物須中途改由火車或卡車運往瑞士，將增加運輸相關成本。目前瑞士並未預期出現物資短缺，但穀物、燃料及飼料等商品因運輸成本上升，民生物價將推升。

瑞士廣播電視台（SRF）近日報導，若萊茵河水位持續降低，位於德國中游一帶的貨運航線可能中斷。萊茵河不僅是瑞士巴塞爾港（Basel）的重要命脈，也提供瑞士一種運量大、成本相對低廉且安全的運輸方式。對高度依賴國際貿易的瑞士而言，將是重要的物流挑戰。

報導指出，並非所有貨物都能輕易改走陸路。例如部分化學品等危險貨物受到安全法規限制，不能透過公路運輸；機械零件等大型貨物則需要特殊車輛及運輸安排，成本相當高。即使是一般貨櫃，也難以完全依靠卡車取代。一艘可航行至巴塞爾的萊茵河貨船，約可裝載90個貨櫃，但一輛卡車則載運一個貨櫃。此外，目前卡車司機人力短缺，加上週日休假的法規，很難迅速增加運輸總量。

報導分析，鐵路雖可承擔部分貨運，但德國貨運鐵路網目前受到施工影響，運力直到2030年前都受到限制。燃料雖可透過管線或鐵路運輸，但成本同樣較高，而且管線無法運送所有種類的貨物。

另有分析認為，如果萊茵河航運中斷，瑞士需要更多依靠其他方式運輸燃料，將可能進一步增加進口及物流成本。

居住在巴塞爾的台灣僑民李雅培向中央社表示，近日在加油時，已感受到油價上漲，原本加滿油箱約80瑞郎（約新台幣3200元），上週加滿時已達100瑞郎（約新台幣4000元）。

瑞士 物價 德國

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