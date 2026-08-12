蝦皮全年獲利上看10億美元穩守台灣市占 母公司Sea股價飆近15%

蝦皮母公司Sea第2季營收和獲利均優於市場預期，並表示蝦皮在台灣及東南亞維持或提高市占率。蝦皮商品交易總額、訂單量和廣告收入同步成長，促使Sea把蝦皮全年獲利預測調高至10億美元。

財報公布後，Sea在美國交易股價一度大漲14.6%，一舉收復今年以來全部跌幅。在財報之前，今年迄今下跌10%，但近三個月則已上漲35%。

Sea第2季營收較去年同期大增48%至77.9億美元，高於分析師平均預估的71億美元；淨利成長11%至4.58億美元，也優於市場預估的4.338億美元。經調整息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）成長11%至9.17億美元。

蝦皮第2季商品交易總額（GMV）成長28%至383億美元，連續八季較前一季成長；訂單量增加27%至42億筆，雙雙創下歷史新高。跨境交易量和營收也再創新高。

蝦皮營收為56億美元，其中平台營收成長49%至49億美元。主要來自交易手續費和廣告的核心平台營收大增66%至43億美元；主要來自物流服務的加值服務營收則為7億美元。

蝦皮經調整EBITDA成長12%至2.55億美元。Sea把蝦皮今年經調整EBITDA預測調高至10億美元，高於先前至少8.81億美元的預測，也超越分析師平均預估的9.807億美元。

Sea財務長侯天宇在法說會上表示，蝦皮全年GMV成長約25%的目標仍可望達成，即使部分市場貨幣兌美元走弱，第4季比較基期也較高。

侯天宇表示，蝦皮在台灣、東南亞和巴西的成長趨勢良好，各市場競爭情勢大致穩定。蝦皮在台灣和東南亞維持或提高市占率，在巴西的成長速度則遠高於整體市場。不過，他並未進一步說明台灣市占率究竟是持平或上升，也未公布台灣單一市場的GMV、營收或獲利數字。

Sea執行長李小冬表示，蝦皮營運效率和規模持續改善，已能在維持獲利的情況下服務更多不同類型的使用者，因而能進一步爭取新客，並吸引舊客回流。

蝦皮第2季廣告收入大增逾70%，付費刊登廣告的賣家增加約45%，每名賣家的平均廣告支出也成長逾15%。廣告收入占GMV的比率提高逾90個基點，成為蝦皮提高平台營收能力的重要來源。

侯天宇表示，蝦皮仍有提高平台營收比率的空間，未來不只可以調整佣金，也能擴大廣告收入，但仍須維持商品價格競爭力，並兼顧賣家獲利。

蝦皮已在幾個市場推出供賣家使用的AI助理，可全天候回答問題，並協助分析賣場營運。買家端則導入生成式搜尋和推薦演算法，以及AI產生的個人化內容，以改善搜尋、推薦和廣告的購買轉換率。

物流方面，蝦皮仍在台灣、東南亞和巴西擴大倉儲出貨服務，相關訂單量較第1季增加逾20%。部分市場超過一半由倉儲中心出貨的包裹，可在隔天送達。

侯天宇表示，蝦皮的倉儲出貨服務仍處於發展初期，使用率還有很大成長空間。蝦皮採取資本支出較低的做法，不購置土地或倉庫，而是承租場地並投入必要設備，同時加強和自有物流事業SPX整合，以降低倉儲和配送成本。

蝦皮也開始在倉儲中心試驗更多自動化技術。隨著規模擴大、更多賣家加入，以及消費者逐漸熟悉這項服務，相關成本效益正逐季改善。

其他事業方面，數位金融事業Monee營收成長59%至14億美元，經調整EBITDA成長13%至2.88億美元。遊戲事業Garena預收款成長15%至7.64億美元，經調整EBITDA成長17%至4.3億美元。Garena今年也計劃在東南亞、拉丁美洲和台灣推出《魔物獵人：旅人》。