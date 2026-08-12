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光通訊很旺！Lumentum上季營收暴增109% 毛利率提早達標 盤後勁揚逾2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
光學元件製造商Lumentum。路透
光學元件製造商Lumentum。路透

美國光通訊大廠Lumentum公布上季營收大增逾一倍，本季財測也大幅優於預期，進一步證明，光學技術已成為AI熱潮不可或缺的一環。消息出爐後，盤後股價先蹲後跳，上漲逾2%，報每股838.10美元。

Lumentum周二（11日）公布，上季營收比去年同期暴增109%，達10.1億美元，高於華爾街預估的9.88億美元；經調整後每股盈餘3.23美元，高於去年同期的0.88美元，也超越分析師預估的2.97美元。

1.6T光收發器與超高功率雷射採用增加 毛利率提早達標 

上季調整後毛利率達50.4%，也高於分析師預估的48%。

執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）在財報會議上表示，公司原先預期，要等到單季營收規模達20億美元時，才能達成此一毛利率里程碑，但實際上公司「比預期早得多」就已達成。

他在聲明中表示：「Lumentum正處於一場長期產業轉型的核心位置。隨著AI運算工作負載在速度與頻寬方面持續增加，資料中心架構設計者正轉向光學連結，把它做為主要的連接方式。」

展望本季，預期每股盈餘4.05至4.35美元，營收中間值預估為12.5億美元。分析師原本預期調整後每股盈餘為3.61美元、營收為11.6億美元。

赫爾斯頓補充說，先進的1.6Tbps（每秒兆位元）收發器以及超高功率雷射的採用持續增加，推動上季業績成長。上季調整後營業利益率36.6%，高於前一季的32.2%、遠高於去年同期的15%。

今年稍早獲輝達投資20億美元 擴廠鎖定光學關鍵設備

Lumentum股價過去12個月已飆漲586%，一直是市場大贏家。隨著光收發器與雷射等網路元件成為資料中心擴建不可或缺的設備，這些元件目前甚至供不應求。上周路透報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）正在制定禁止進口中國製光收發器的計畫後，Lumentum股價再度大幅飆升。

瑞穗分析師拉克許（Vijay Rakesh）本月稍早在一份報告中指出，對Lumentum有利的一項因素，是該公司是輝達的關鍵光學設備供應商。輝達今年3月投資20億美元於Lumentum，以支持其光學技術與研究。

在3月，Lumentum宣布將在美國北卡來納州設立新製造廠，用於生產資料中心所需的雷射，輝達將成為該廠的客戶，預期該廠將於2028年年中開始提高產量。

卡位CPO與NPO新技術 明年底迎新一波成長加速

投資人最終期待的是共同封裝光學（CPO）能迅速且廣泛普及。CPO是指將光收發器與AI晶片封裝在一起。這種架構被認為可能讓傳統銅製連接器逐漸過時，並使Lumentum等供應商的重要性進一步提升。

赫爾斯頓表示，Lumentum的客戶目前正持續推進共同封裝光學技術，預期需求將在明年年底開始加速成長。

同時，Lumentum目前也看到近封裝光學（NPO）的強勁需求。NPO的架構是將光收發器放置在距離AI晶片僅隔一個硬體元件的位置。

主要競爭對手Coherent盤後股價勁揚2.7%，Applied Optoelectronics上漲0.5%。

毛利率 光通訊 營收

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