台積電ADR漲0.9% 台指期夜盤漲194點

台積電ADR周二上漲0.9%，收在422.06美元，較台北交易溢價13.8%。

台指期夜盤周二收盤上漲194點，漲幅0.4%，報44,937點。台灣加權股價指數周二上漲191396點，收在45,120.72點。台積電（2330）漲0.6%收在2,395元。

美國企業獲利持續強勁，帶動道瓊工業指數周三再創歷史新高，連續五個交易日上漲。不過，SpaceX和超微（AMD）財報未能滿足投資人對AI成長的高度期待，股價雙雙重挫，加上Alphabet下跌，拖累標普500和那斯達克綜合指數收黑。

美伊就荷莫茲海峽的談判仍陷僵局，國際油價又漲，加上投資人等待周三公布的美國通膨數據，美股周二連續兩個交易日走低。亞馬遜和Alphabet等大型科技股下跌，也拖累標普500和那斯達克綜合指數。

道瓊工業指數下跌184.13點，跌幅0.3%，收在53,791.85點；標普500指數下跌0.3%，收在7,728.20點；那斯達克綜合指數下跌0.6%，收在26,445.45點。那斯達克100指數下跌0.3%。

費城半導體指數漲0.9%，輝達（NVIDIA）微跌0.02%。英特爾小漲0.2%。投資人需求強勁，促使這家晶片製造商把後續股票發行規模從150億美元擴大至200億美元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,725.58元 +0.86 2,395.00元 +13.80

日月光投控 ASX US 623.98元 +2.82 629.00元 -0.80

聯電 UMC US 122.31元 +0.80 123.00元 -0.56

中華電 CHT US 136.87元 +0.12 136.00元 +0.64