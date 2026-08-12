美伊談判僵局推升油價 大型科技股走弱…美股連二黑

美伊就荷莫茲海峽的談判仍陷僵局，國際油價又漲，加上投資人等待周三公布的美國通膨數據，美股周二連續兩個交易日走低。亞馬遜和Alphabet等大型科技股下跌，也拖累標普500和那斯達克綜合指數。

道瓊工業指數下跌184.13點，跌幅0.3%，收在53,791.85點；標普500指數下跌0.3%，收在7,728.20點；那斯達克綜合指數下跌0.6%，收在26,445.45點。那斯達克100指數下跌0.3%。

費城半導體指數漲0.9%，台積電ADR漲0.9%，輝達（NVIDIA）微跌0.02%。英特爾小漲0.2%。投資人需求強勁，促使這家晶片製造商把後續股票發行規模從150億美元擴大至200億美元。

標普500公用事業、能源和工業類股上漲，能源類股漲1.1%。儘管標普500收黑，上漲家數仍是下跌家數的1.2倍。

亞馬遜下跌2.1%，Alphabet重挫3.8%，SpaceX跌近4%。標普500上周才創下歷史新高，那斯達克目前則較6月2日的歷史收盤高點下跌約2%。

市場持續評估AI類股先前大幅修正後的走勢。Polen Capital基金經理人Drew Cupps表示，記憶體和電力設備類股近日來回震盪、橫向整理，是相當健康的市場表現，可為未來幾季可能出現的漲勢奠定良好基礎。

Anthropic和Riot Platforms簽訂20年租約，將使用Riot位於德州羅克代爾的資料中心。Riot原以比特幣挖礦起家，近年開始興建資料中心，股價上漲4.3%。

美伊和平前景轉趨黯淡。伊朗最高國家安全委員會新任秘書長表示，除非美國改變行為，並接受伊朗提出的停戰條件，否則荷莫茲海峽將繼續關閉。葉門胡塞組織組織攻擊紅海一艘船隻，美軍也攻擊一艘違反伊朗港口封鎖、航經阿曼灣的船隻，顯示中東衝突可能再度升高。

布蘭特原油一度漲逾每桶90美元，隨後因局勢出現降溫跡象而回落，美軍恢復攻擊後又漲至盤中高點附近，終場上漲約1.4%，接近每桶89美元。美國原油期貨上漲1.07美元，漲幅1.3%，收在每桶83.20美元。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，市場上周因預期協議即將達成而大幅上漲，但波斯灣情勢至今缺乏實質進展，使投資人感到失望。

美債殖利率走低。美國10年期公債殖利率下降1.4個基點至4.683%，30年期公債殖利率降至5.235%，雙雙寫下近一周最大單日降幅；2年期公債殖利率下降1.9個基點至4.217%。不過，整體殖利率仍接近今年高點。

美元兌主要貨幣變動不大。黃金上漲每英兩21.2美元，漲幅0.5%，收在4,383美元。

市場周三將密切關注7月消費者物價指數（CPI），隨後還有生產者物價指數（PPI）登場，以評估Fed 9月是否升息。經濟學家預估，7月CPI較去年同期上漲3.4%，略低於6月的3.5%。

花旗分析師Andrew Hollenhorst預估，7月能源以外的價格漲勢將繼續降溫，市場焦點可望重新轉向美國國內經濟基本面。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn表示，投資人愈來愈傾向押注通膨持續降溫、Fed保持耐心，而且企業獲利成長足以支撐目前偏高的股價評價。

企業獲利迄今普遍優於預期，一度使市場忽略油價劇烈波動及其對供應鏈的影響。不過，部分數據已顯示，消費者歷經多年通膨後開始縮減支出。

瑞士運動用品品牌On第2季銷售不如預期，並因跑鞋需求轉弱而放慢批發出貨，股價暴跌20.3%。肉品業者Smithfield Foods表示，通膨壓力使消費者減少購買包裝豬肉產品，股價下跌2.3%。液化天然氣業者Venture Global第2季營收略低於預期，股價下跌7.3%。

美國7月成屋銷售較6月減少1.7%，換算年率為406萬戶。另一方面，企業加快招募，加上通膨壓力稍有緩和，帶動美國小企業信心升至近一年高點。