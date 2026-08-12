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美超微財報表現強勁 梁見後：訂單排到明年

中央社／ 記者廖漢原華盛頓11日專電

美國伺服器大廠美超微今天公布業績。受惠於AI基建進入加速期，美超微產品及服務銷量較去年同期大幅提高近一倍。台裔董事長梁見後表示，客戶訂單已排到下年度。

伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）11日公布2026財政年度第4季業績，在AI數據中心強勁需求下，營運大幅成長，銷售淨額達111億美元，較前季102億美元持續上揚，接近去年同期58億美元的一倍，調整後每股盈餘1.70美元，均高於分析師預期。

毛利率達17.5%，遠高於前季9.9%及去年同期9.5%。淨利為11.78億美元，遠高於前季4.83億美元及去年同期4.95億美元。

美超微台裔創辦人、董事長暨執行長梁見後（Charles Liang）聲明指出，在人工智慧及資訊科技策略下，公司營運持續強勁，上個財政年度客戶增加數百家，新訂單超過600億美元，需求清單已排至2027財政年度。

梁見後表示，市場需求仍在加速，美超微的客戶優質多元，廣泛採用先進數據中心構建模組處理方案（Data Center Building Block Solutions，DCBBS）。加上持續投資先進技術，擴大生產規模並符合全球標準法規，客戶可建立更快及更具效能的AI架構。

美超微預估下個財政年度銷售淨額在650億美元至720億美元間，高於分析師預估的530億美元。

美超微股價11日微漲0.45%，以31.60美元作收。由於下年度前景看好，財報公布後盤後交易大漲10%。

美超微 超微 財報

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