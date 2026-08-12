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投資人靜待通膨報告出爐 歐洲股市收盤漲跌互見
隨著投資人等待關鍵的通膨報告出爐，並評估荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）重啟的進展，國際油價今天在震盪交易中走高，歐洲股市主要指數收盤漲跌不一。
倫敦FTSE 100指數下跌18.31點或0.17%，收報10844.19點。
法蘭克福DAX指數上漲67.54點或0.26%，收在26391.42點。
巴黎CAC 40指數下挫11.09點或0.13%，收8714.94點。
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