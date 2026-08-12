投資人靜待通膨報告出爐 歐洲股市收盤漲跌互見

日圓兌美元又貶回至接近一六○日圓價位，近期因美日聯手干預而出現的升幅，回吐約一半。美國財長貝森特曾矢言「不惜一切」守護日圓的說法，令市場預期兩國可能再次出手，但同時也質疑貝森特能否說到做到，因為銀彈其實有限。

2026-08-12 00:25