市場質疑貝森特喊話 日圓回貶

日圓兌美元又貶回至接近一六○日圓價位，近期因美日聯手干預而出現的升幅，回吐約一半。美國財長貝森特曾矢言「不惜一切」守護日圓的說法，令市場預期兩國可能再次出手，但同時也質疑貝森特能否說到做到，因為銀彈其實有限。

繼十日收盤貶值近百分之一、跌破一五九後，日圓昨天呈現拉鋸，在一五九點三九至一五八點九三日圓之間擺盪。State Street策略師費里奇預測，如果沒有新一輪干預，日圓將持續走低。市場似乎對沒有見到更多干預感到失望。

七月底至八月初，日本與美國進行自一九九八年來首次聯手買進日圓的匯市干預，助日圓從一六四日圓的近四十年低點回升，一度升至一五五日圓。

彭博資訊分析顯示，日本當局可能在七月卅一日動用約三四○億美元支撐日圓，前一天估計投入五三○億美元；若最終獲得確認，這輪行動很可能成為史上單日最大規模匯市干預。

貝森特當時表示，「我們將採取一切行動，以一種有助於美國經濟、美國納稅人，並能穩定全球經濟的方式支持他們」。

但此後，隨著市場參與者重新將注意力轉向日圓走弱的基本面因素，日圓又逐漸轉弱。美日之間巨大的利率差距、日本財政前景的疑慮，以及地緣政治不確定性，持續對日圓構成壓力。

彭博分析，以能夠干預匯市的「銀彈」而言，貝森特顯然受限於主要的專用工具，即「外匯穩定基金」。目前，該基金資產不到二二○○億美元；日本光在七月卅日就動用五三○億美元。