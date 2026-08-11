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NVIDIA與金融巨頭將算力包裝成金融產品...分析師憂：有次級房貸味道

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達和阿波羅、黑石集團、貝萊德、高盛等六家投資公司宣布，將聯手設立總值逾5,000億美元的人工智慧（AI）基建融資平台，資助輝達客戶取得算力。路透
輝達和阿波羅、黑石集團、貝萊德、高盛等六家投資公司宣布，將聯手設立總值逾5,000億美元的人工智慧（AI）基建融資平台，資助輝達客戶取得算力。路透

輝達和阿波羅、黑石集團、貝萊德、高盛等六家投資公司宣布，將聯手設立總值逾5,000億美元的人工智慧（AI）基建融資平台，資助輝達客戶取得算力

根據輝達與六家大型資產管理公司、私募股權公司與銀行的協議，將以算力作為債務擔保，並以「吸引人的利率」提供融資，以資助興建更多資料中心、發電廠並生產更多晶片。

以往，這些AI基礎設施被視為會快速折舊的硬體，但此計畫擬把AI算力轉化為長期、可獲利的資產。媒體更引述黑石總裁葛雷的說法指出，AI算力將被視為「可融資資產」，如同房屋可用來申辦抵押房貸一般。

紐約時報報導，這些金融機構的主管接受電視訪談時，隱約提到「收益為主的產品」或甚至證券化，或推出債券把AI實驗室的營收進帳劃分成高風險與較低風險的項目。另有人提及，把AI將他為新的資產類別，並且讓小散戶有機會投資「以資料中心作擔保的債務」。

例如，貝萊德執行長芬克（Larry Fink）就說：「這只是開端，如同我1970年代在抵押擔保證券（MBS）市場發跡時的情況。我認為這是金融工程（financial engineering）的下一個未來。」

對一些見識過2007-2008全球金融危機的市場人士而言，此情此景似曾相識，卻令人不寒而慄。

IG市場分析師席克摩說：「我的內心不禁想問：當年次級房貸剛開始變成主流產品時，是不是就是這樣的感覺？而那種創新最終成為觸動全球金融危機（GFC）的推手。」

NVIDIA 算力 房貸

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