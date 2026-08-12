金援AI業 輝達找6金融巨頭設融資平台

輝達十日表示，已與阿波羅全球管理、黑石集團、貝萊德、布魯克菲爾德資產管理、高盛集團及ＫＫＲ等六家金融巨頭簽署合作備忘錄，將逐步募集逾五千億美元（約新台幣十六兆元）第三方資金，投入人工智慧（ＡＩ）基礎設施，試圖將ＡＩ晶片及資料中心算力打造為一種可融資、可投資的新型資產類別。這是華爾街迄今最具企圖心的放貸行動之一。

輝達執行長黃仁勳接受ＣＮＢＣ訪問時表示，他只找了這六家公司，沒有一家拒絕。他在聲明中指出：「我們從製造晶片起家，如今正協助打造一種全新、能創造生產力並且可供投資的基礎設施：ＡＩ工廠」。

這項協議仍待最終敲定。六家公司將設立專用資金池，以具吸引力的利率為輝達客戶提供融資。資金將以債務融資為主，協助大型客戶取得運算資源，涵蓋前沿ＡＩ實驗室、企業及ＡＩ雲端服務商。

消息發布後，輝達股價十日下跌百分之二點九。輝達市值約五點二六兆美元，是二○二二年底的十五倍。其繪圖處理器（ＧＰＵ）支撐美國多數主流ＡＩ模型，晶片也占新增運算能力的大部分成本。

這項合作凸顯輝達正加強與華爾街及私募資本巨頭的關係。

這些業者正準備動用所管理的保險、散戶與機構資金，將數兆美元投入晶片、發電設施及資料中心。

業界人士分析，這項策略可能改變ＡＩ基礎建設的資金來源。過去超大規模雲端業者及ＡＩ企業大多需要投入巨資興建資料中心、購買ＧＰＵ等支出，當ＡＩ算力可以成為金融機構承作貸款的抵押或現金流資產，企業將能透過外部資本擴大ＡＩ基建投資，並降低對自身資產負債表的依賴。不過，這個新模式面臨的核心問題是，ＡＩ晶片能否像商業不動產、電力基礎設施一樣，維持長期資產價值。

黃仁勳表示，輝達的軟硬體平台已被廣泛使用，具備彈性且可在不同客戶間轉移，貸款機構可以更有信心評估這些運算資產，並將其視為能產生營收、且具有較長使用壽命的資產。

重新定義AI基建資本結構

若輝達這項計畫能成功推動，影響所及不僅是幫ＡＩ資料中心找到更多資金，更將重新定義ＡＩ基建的資本結構。科技大廠未來可將ＧＰＵ、資料中心及相關算力視為產生現金流的基礎設施；對輝達也將帶來競爭優勢，不僅銷售ＧＰＵ及ＡＩ系統，更進一步協助客戶解決購買設備所需的資金問題。

輝達已與ＡＩ業者簽下數千億美元交易，也經常提供財務支持，協助合作夥伴透過資本市場舉債，進而推升自身營收。但這類交易的循環結構，引發投資人對需求、估值及產業風險過度集中的疑慮。

輝達先前也洽談為OpenAI租用的俄亥俄州十ＧＷ資料中心提供最高兩千五百億美元擔保，並討論為OpenAI採購輝達晶片提供三千五百億美元融資。這座資料中心樞紐由軟銀集團旗下SB Energy開發，總投資額達五千億美元。