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輝達AI基建大融資！目標籌逾5,000億美元 六大金融巨頭捧場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。 路透
輝達執行長黃仁勳。 路透

輝達（NVIDIA）10日表示，已與六家金融巨頭攜手簽署設立運算資源融資平台，目標是為人工智慧（AI）基礎設施籌得逾5,000億美元的「第三方資金」，為繪圖處理器（GPU）與資料中心提供融資，此舉象徵AI基礎設施融資方式的重要轉變，但市場是否埋單有待觀察。

這六家金融巨頭分別是，阿波羅全球管理、黑石集團、貝萊德、Brookfield資產管理、高盛及KKR。六家業者將設立專用資金池，以具吸引力的利率，為輝達客戶提供融資，協助他們取得運算資源，涵蓋前沿AI實驗室、企業及AI雲端服務商等。

輝達執行長黃仁勳表示，他只找了這六家公司，沒有一家拒絕，「這真的是科技晶片首度成為可投資的資產類別，我們從製造晶片起家，如今正協助打造一種全新、能創造生產力且可投資的基礎設施：AI工廠」，「這些現在都是能賺進營收的資產，具生產力、長久存在、可替換且具彈性」。

他說，藉由引進機構投資人，這項協議可避免「循環融資」的疑慮，「需求是真的…輝達提供平台，投資人做出獨立的融資決策」。

市場近期經常質疑的「AI循環融資」，是指晶片商、雲端業者與AI公司彼此投資、融資與採購，例如晶片商投資AI新創，新創取得資金後再採購其晶片，使資金在AI供應鏈內形成循環。市場因此質疑，部分AI需求究竟來自終端需求，還是由供應商融資所支撐。

輝達 基建 黃仁勳

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