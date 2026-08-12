美日聯手干預日圓失靈…匯價貶近160價位 近期升幅回吐約一半

日圓兌美元又貶回至接近160日圓價位，近期因美日聯手干預而出現的升幅，回吐約一半。美國財長貝森特曾矢言「不惜一切」守護日圓的說法，令市場預期兩國可能再次出手，但同時也質疑貝森特能說到做到，因為銀彈其實有限。

繼10日收盤貶值近1%、跌破159後，日圓11日呈現拉鋸，在159.39-158.93間擺盪。State Street策略師費里奇預測，如果沒有新一輪干預，日圓將持續走低。市場似乎對沒有見到更多干預感到失望。

在7月底至8月初，日本與美國進行自1998年來首次聯手買進日圓的匯市干預，助日圓從164日圓的近40年低點回升，一度升至155日圓。

彭博資訊分析顯示，日本當局可能在7月31日動用約340億美元支撐日圓，前一天估計投入530億美元；若最終獲得確認，這輪行動很可能成為史上單日最大規模匯市干預。

貝森特當時表示：「我們將採取一切行動，以一種有助於美國經濟、美國納稅人，並能穩定全球經濟的方式支持他們。」

但此後，隨著市場參與者重新將注意力轉向日圓走弱的基本面因素，日圓又逐漸轉弱。美日之間巨大的利率差距、日本財政前景的疑慮，以及地緣政治不確定性，持續對日圓構成壓力。

彭博分析，以能夠干預匯市的「銀彈」而言，貝森特顯然受限於他主要的專用工具，即「外匯穩定基金」（ESF）。目前，該基金的資產不到2,200億美元；相較下，日本單是在7月30日的單方面行動就動用了530億美元。

宏利投資管理公司資深投資組合經理胡夫特表示，美日的干預無法改寫基本面，至於美國當局的資金能力，「口袋很深，但不是沒有極限。」

聯準會（Fed）原則上擁有無限的火力，可進行外匯干預、壓低美元，因為聯準會實際上能夠「印鈔」。不過，在上個月的干預行動中，聯準會的角色僅限於實際執行日圓買進操作，而且是代表財政部進行。

曾在美國財政部任職逾30年的索貝爾表示：「如果貝森特擔心日圓交易可能對美國公債及長期殖利率造成上行壓力，那麼解決這個問題最好的方式，是處理美國財政揮霍的情況。」

高盛策略師在報告中表示：「我們認為，市場對此次干預的反應相對溫和，反映造成日圓疲弱的基本面因素」。「除非全球環境出現轉變，或政策出現意外變化，否則日圓的貶值壓力將隨時間重新浮現。」