谷歌「AI摘要」奪流量成噩夢 法國媒體聯盟提申訴

跨國科技公司谷歌（Google）今年7月在法國推出搜尋引擎新工具「AI摘要」，令媒體擔心自家網站流量下滑。代表逾300家媒體的法國綜合新聞媒體聯盟（APIG）今天向當局申訴。

新工具能在用戶搜索資訊時，直接提供內容摘要，用戶不須逐一點擊連結就可得知概略資訊，這就威脅到新聞網站的流量。

法國迴聲報（Les Echos）報導，美國「紐約時報」發行人薩茲柏格（Arthur Gregg Sulzberger）今年6月在法國馬賽舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）媒體年會上指責人工智慧（AI）企業竊取智慧財產權，危及新聞業。

他當時說：「即使現在一切看似風平浪靜，大家也要記得最早的波浪預示海嘯迫在眉睫。」

報導指出，媒體業最擔心的事情就是讀者不再點閱文章，只看摘要，這可能導致網站流量大幅下滑、廣告減少、讀者遠離，以及更廣泛的能見度降低。

費加洛報（Le Figaro）報導，APIG表示，AI依據許多媒體內容生成摘要，出現在媒體文章連結上方，而AI摘要（AI Overviews）和AI模式（AI Mode）服務未經妥善談判就推出，媒體面對的是既成事實。

Google已在全球約200個國家推出AI摘要功能，法國較晚加入。

APIG今天要求競爭監管當局審查此事，並說明，此舉不是要關上談判大門，而是要重新建立談判的條件。

APIG指出：「媒體並不反對創新，這些服務的推出，正好證實新聞內容對生成式AI服務不可或缺，媒體願意在平衡框架內提供（資訊）及支持新用途，其框架要基於談判後的授權和符合其內容所創造價值的報酬。」

根據APIG數據，法國報業目前多達7成流量仰賴Google途徑。

迴聲報提到，其他國家更早調查得出的數據也讓人難以樂觀。美國皮尤研究中心（Pew ResearchCenter）2025年研究發現，當有AI摘要時，搜尋結果點閱率從15%下滑至8%，幾乎腰斬。

費加洛報新聞部主任吉耶（Bertrand Gié）說：「在Google已導入AI技術的其他國家，報業網站流量下滑了20%到50%以上，依國家和媒體形式而不同，最受影響的內容似乎是關於健康等『長青』議題。」

吉耶與許多業界人士認為，法國媒體網站流量必將下滑，有些人估計降幅達3成。吉耶還表示：「除了損失廣告收入之外，吸引新訂戶也會更困難。舉例來說，費加洛報訂戶有一半是因為遇到付費牆才訂閱。」

他指出：「我們的內容不只被AI企業掠奪，還被用來生產直接與我們競爭的內容，這是雙重打擊。」

只有少數媒體人對AI帶來的機會持相對樂觀態度。世界報（Le Monde）集團執行委員會主席德雷富斯（Louis Dreyfus）曾表示，AI企業提供多一個途徑，讓媒體得以觸及原本觸及不到的閱聽眾和不同世代。