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越南VinSpace與SpaceX簽約 預計2027發射衛星
越南企業集團Vingroup旗下VinSpace今天宣布，已經和美國太空探索科技公司（SpaceX）簽署衛星任務發射合約。
路透社報導，VinSpace在聲明中表示，該公司衛星將於2027年搭乘SpaceX Transporter共乘任務，與其他多家公司進行聯合發射。
VinSpace成立於去年11月，初始資本為3000億越南盾（約1140萬美元）。Vingroup創辦人、越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）持有VinSpace多數股份。
法新社報導，VinSpace目標成為全國頂尖航太企業。
越南政府今年4月已經對SpaceX的星鏈（Starlink）服務核發營運執照，這是該共產主義國家首次大規模試辦衛星網路連接服務。
Starlink利用數千顆低軌衛星，為全球偏遠地區提供高速網路服務。
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