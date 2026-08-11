聽新聞
0:00 / 0:00
歐洲第一家人民幣清算機構...是這家銀行
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。
大部分海外的人民幣清算機構，都是中國銀行、工商銀行、交通銀行及中國建設銀行等四大國有銀行在當地的分支機構；現在德銀成為歐洲第一家能處理人民幣清算業務的外國銀行。
德銀表示，此舉凸顯人民幣「持續國際化」，以及德銀在促進中歐貿易、財富及投資方面扮演愈來愈重要的角色。
德銀主管預料，歐洲企業集團將利用德銀的人民幣清算功能，減少「匯率摩擦」，並使供應鏈支付流線化；陸企也可能利用德銀挹注在歐洲的投資，並促進貿易流動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。