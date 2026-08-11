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歐洲第一家人民幣清算機構...是這家銀行

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 路透
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 路透

中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。

大部分海外的人民幣清算機構，都是中國銀行、工商銀行、交通銀行及中國建設銀行等四大國有銀行在當地的分支機構；現在德銀成為歐洲第一家能處理人民幣清算業務的外國銀行。

德銀表示，此舉凸顯人民幣「持續國際化」，以及德銀在促進中歐貿易、財富及投資方面扮演愈來愈重要的角色。

德銀主管預料，歐洲企業集團將利用德銀的人民幣清算功能，減少「匯率摩擦」，並使供應鏈支付流線化；陸企也可能利用德銀挹注在歐洲的投資，並促進貿易流動。

人民幣 歐洲 銀行

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