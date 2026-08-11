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AI相關需求提振經濟 新加坡大幅上修今年成長預測
隨著全球對人工智慧（AI）的強勁需求帶動經濟活動，新加坡政府今天大幅上修2026年經濟成長預測。
法新社報導，新加坡政府今天上修2026年國內生產毛額（GDP）年增率預估至4.5%到5.5%，高於先前預測的2%到4%。
新加坡貿易與工業部發表聲明指出：「這反映出新加坡上半年經濟表現優於預期，以及全球AI相關資本支出加速，帶動今年其餘時間的經濟前景改善。」
聲明中還指出，今年第2季經濟成長主要由製造業、批發貿易業，以及金融與保險業帶動。
新加坡政府表示，預期全球AI相關需求將有助於緩解中東戰爭對該國經濟造成的衝擊。
新加坡政府指出，AI投資「比預期更強勁」，而伊朗戰爭對全球整體經濟的影響「比最初擔憂的程度輕微」。
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