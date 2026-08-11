台灣產學攜手前進印度 分享有機友善農業經驗

台灣產學團隊到印度參加南亞最大有機展，深度分享台灣推動生態農業、友善農耕的發展進程。

受全球有機農業界矚目的年度盛會，2026印度國際有機產品展（BIOFACH INDIA 2026）在大諾伊達（Greater Noida）進行，這次展會吸引來自18個國家或地區、近200家企業、逾6500名專業買家前往。

台灣由台東大學生命科學系教授兼生態友善產業推廣中心主任劉烱錫、群耕農業生技有限公司國際部經理劉宏澤、南投鹿谷金壺春茶業有限公司協理暨評茶師黃玟桂等人組成的團隊，也在會場與各國代表交流。

劉宏澤在今天接受中央社記者訪問時表示，台灣的團隊著眼於全球綠色轉型浪潮與龐大的有機市場需求、跨國倡議與經驗輸出的國際對接2大重點，因此決定參加這次活動。

劉宏澤表示，印度是全球擁有大面積有機耕作的國家之一，近年正加速從傳統農耕轉型為高附加價值的永續農業，而隨著極端氣候與病蟲害壓力加劇，印度在地農民、有機驗證單位與出口貿易商在「低風險植物保護資材」、「新型態資材防護」及「國際認證對接」的需求極為迫切，群耕農業生技長年深耕於低風險無毒綠色資材的研發與生態防護機制的建立，技術優勢恰好呼應印度農業轉型需求。

劉宏澤告訴中央社記者，現在單靠傳統的「商品買賣」，已無法建立長遠的國際信任，因此主動將台灣在推動有機驗證、產銷履歷、產地溯源標章，以及免登記植物保護資材管理上的實務經驗與挑戰，分享給國際倡議團體與南亞各國的農業參與者。

他說，透過這場跨國對接，不僅展示台灣在氣候變遷下建構「永續供應鏈」的軟實力，更為台灣友善資材與生態標章開闢了進入國際倡議體系的戰略通道，讓世界看見台灣在推動全球糧食安全與土壤健康上的實質貢獻。

觀察這次展會，劉宏澤提到，台灣和印度的業者，都有擺脫對化學農藥依賴、追求「質、量、價」三贏，及對「土壤與作物健康連動」的高度共識，現在不論是農民、資材業者或消費者，都已經深刻意識到長期過度依賴化學農藥所引發的抗藥性、環境污染與健康風險，逐步減少用藥、發展低風險與友善農業管理模式，是不可逆的跨國趨勢。

他說，尤其是國際出口貿易商，面對各國極為嚴格的邊境檢驗與農藥殘留容許量規定更是極度敏感，這使得具備科學數據佐證的低風險防護資材，成為出口導向型農企業與貿易商的剛性需求。

另外，劉宏澤也告訴中央社記者，台灣和印度的業者都十分認同土壤是農業的根本，知道長期過量或不當使用化學農業資材會大幅提升土壤劣化風險，並讓微生物相失衡，而透過補充有機質肥料及友善資材逐步修復土壤生態與根圈環境，能有助於維持土壤生物及微生物相，進而誘發作物自體的抗逆境能力與防禦反應，從源頭奠定作物健康與高品質的堅實基礎。

劉宏澤指出，台灣則因耕地有限與政府支持，發展出極為精緻化與數據化的精準肥培與綜合病蟲害管理（Integrated Pest Management，IPM）綜合防治等知識與技術，生產者與消費者對健康食物的價值都高度認同，較能帶動高品質、高單價的良性產業循環，相關發展經驗可望與印度不同規模及生產型態的農業形成互補與交流。

談到台灣與印度未來在有機與友善農業合作，劉宏澤表示，首先可依印度當地法規確認相關產品分類、登記或輸入要求，再與具備相關資格的進口商、經銷商及大型農企業合作，逐步建立合規的市場通路；接著可與印度當地的農業研究機構、官方檢驗單位及農業大學合作，針對印度主要經濟作物，如香料作物、茶葉、棉花等病蟲害痛點，進行在地田間試驗，共同累積在地化的田間數據與第三方科學驗證成果。

劉宏澤提到，若前2個階段順利達成，接下來還能透過與印度出口導向的農企業合作建立IPM示範基地，具體協助在地農戶降低農藥殘留風險、符合目標出口市場的農藥殘留與食品安全要求，攜手將高品質農產品推向全球高價值市場。