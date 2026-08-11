荷莫茲海峽協議期望落空 亞股多收跌

重新開放荷莫茲海峽的希望變得渺茫，油價強勢續揚，再次引發投資人對通貨膨脹的疑慮，同時帶動巿場預期美國今年至少升息一次，亞洲股巿主要指數今天大多收跌。

法新社報導，原油價格過去一週大漲逾10%，儘管白宮本月稍早曾釋出樂觀訊息，美國與伊朗就關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）達成協議似乎依然遙遙無期。

美國總統川普昨天以德黑蘭過去數十年支持或直接策劃攻擊和殺戮為由，表示將在任何和平談判中尋求伊朗就衝突進行賠償。

德黑蘭將美國支付戰爭賠償列為解決當前美伊危機的先決條件，川普此舉對此一要求作出直接回應。

川普前一天才表示他正採取「低調」策略處理這場衝突，暗示他準備以加劇經濟壓力來取代進一步軍事打擊。

最新一回合交鋒也讓美伊快速達成協議的希望更為渺茫。繼昨天雙雙大漲約5%後，兩大原油合約價格今天繼續上漲超過2%，布倫特原油再度逼近每桶90美元。

Quintex Intel全球策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「事實上，雙方都試圖在不再開火的情況下將油桶武器化。華府試圖扼殺伊朗運出原油的能力，德黑蘭則掐緊世界其他國家的能源動脈。這很像一場膽小鬼博弈（game of chicken）。」

港股恆生指數收跌1.1%，來到25652.82點。上證指數收跌0.8%，來到3934.09點。日本股巿因山之日假期休市。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、馬尼拉股巿收漲。吉隆坡、曼谷、雅加達、威靈頓股巿收跌。