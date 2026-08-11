外資從台韓轉進歐股打什麼算盤？原來是股市震盪下的資產配置新思維

歐股泛歐Stoxx 600指數近來屢創新高，與德國DAX指數、法國CAC 40指數和義大利FTSE MIB指數，都持續刷新歷史紀錄，反觀亞股7月連續第九個月被外資賣超，台韓股被賣最多。Chosun Biz報導指出，這顯示全球資金從台日韓等偏重AI半導體的股票，轉向歐洲。

路透引述LSEG的資料指出，繼6月約80億美元的資金流出後，台股7月又被外資賣超229.5億美元，同時，韓股也被賣超62.6億美元，已連續第三個月調節。

滙豐銀行亞太區股票策略主管Herald van der Linde上周指出，AI相關產業異常劇烈波動下，全球投資者不再獨鍾AI，而是進行多元化投資，從這個角度來看，印度處於不錯的位置，所以把印度股市在亞洲的評等調升至中性。

Chosun Biz引述的LSEG數據發現，從7月30日至8月5日，全球投資者向歐洲股票基金投入125.2億美元。此一數字比同期流入亞洲股票基金的資金（81.5億美元）高出35%。全球資產管理龍頭貝萊德表示，光是7月就有44億美元流入其歐洲股票產品。貝萊德告訴金融時報，這「證明資產配置策略正尋求減持波動性日益加劇的半導體股票」。

在歐股中，銀行、保險公司、工業公司和醫療保健公司占了相當大的比重。科技股占比遠低於美國和亞洲。這種組成曾被視為讓歐股難以上漲的罩門。但7月全球半導體股暴跌後，歐股開始重獲青睞，被當成可分散風險、避開震盪的工具。

花旗集團歐洲股票策略主管Beata Manthey對彭博表示：「續抱科技股的投資者，會將更多資產分散周期性產業。歐股將從中受惠。」

這不代表歐股就沒有公司在AI浪潮中雨露均霑。荷蘭有晶片設備大廠ASML、德國有晶片製造商英飛凌，今年均攀漲逾60%。

歐洲企業今年也繳出強勁的業績表現，在很長的一段時間以來首次符合投資人預期。LSEG數據顯示，Stoxx泛歐600指數成分企業第2季淨利預計年增超過22%，創下自2022年第3季以來的最大成長幅度。