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印度央行：金磚國家討論連結支付系統與央行數位貨幣

中央社／ 孟買11日綜合外電報導

印度中央銀行（RBI）總裁馬洛特拉（Sanjay Malhotra）今天表示，金磚國家成員正在討論，將各自的快速支付系統與中央銀行數位貨幣進行連結。

路透社報導，金磚國家（BRICS）組織成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國及南非等國，印度是2026年金磚國家峰會主辦國。

馬洛特拉今天在孟買表示：「跨境支付是我們所有人，包括金磚國家，都感興趣的領域，因為我們認為在降低成本方面仍有很大的空間。」

他補充說：「目前有各種方案正在研議，但仍處於討論階段，包括央行數位貨幣，以及快速支付系統的連結。」

路透社今年稍早報導，印度央行已向政府建議，將連結央行數位貨幣的提案納入2026年金磚國家峰會議程。

馬洛特拉表示，印度央行也將持續推動印度盧比國際化，並鼓勵在跨境支付及貿易中使用各國本幣。

此外，馬洛特拉還表示，印度央行將人工智慧（AI）視為應加以運用的能力，而不只是需要控制的風險。

他說：「印度各銀行不能袖手旁觀。」他敦促貸款機構盤點目前使用的所有AI模型，並建立經董事會核准的AI治理政策。

全球各國央行一直密切關注銀行業使用AI的情況，原因包括網路攻擊，以及營運和治理風險等疑慮。

馬洛特拉說：「創新與安全並非相互對立的目標，事實上，兩者都是建立健全金融體系不可或缺的要求。」

印度 央行 貨幣

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