比亞迪、奇瑞接連攻日 日媒：日本成中國車企突破口

中國車廠比亞迪先前發表輕型電動車（EV）RACCO，正式進軍日本輕型車市場。日媒分析，中國面臨國內汽車市場成長放緩以及美歐關稅壁壘，此舉意在將日本作為突破口。

日本時事通信社報導，比亞迪（BYD）副總裁劉學亮在7月28日的日本專屬輕型電動車RACCO發表會上表示，將採取穩紮穩打的策略來爭取日本市場佔有率，強調「在日本市場，我們打算以長遠的目光來耕耘」。

在RACCO的研發過程中，比亞迪特地延攬了日產汽車（Nissan）輕型電動車Sakura的前研發負責人操刀。該車款採用深受家庭族群喜愛的雙側電動滑門，並精心設計配備，如雨傘收納空間以及具備保溫功能的杯架等。

比亞迪2025年的全球銷量約為460萬輛，在純電動車領域已超越美國特斯拉（Tesla），躍居全球之首，在東南亞與歐洲等地銷量持續成長。

然而，比亞迪在中國國內的新車銷量卻連續數個月低於前一年同期，成長力道明顯放緩。

這主要是因為受到中國政府縮減對新能源汽車的補助措施等因素影響。新能源汽車佔中國新車總銷量約五成，其中包含純電動車、插電式混合動力車等。

而比亞迪開拓歐美市場則面臨關稅壁壘阻礙。美國對中國製電動車課徵高達100%的關稅，歐盟（EU）也調升關稅稅率，展現遏阻中國車企進入的姿態。

相較之下，日本未實施此類關稅措施，中國車企進軍門檻相對較低。不過對於外資車企來說，經銷網絡建立向來被視為一大難題。中國車廠現在選擇透過與日本大型進口車銷售業者合作，加速在全日本部署經銷據點。

此外，中國汽車巨頭奇瑞汽車也宣佈與日本汽車用品大廠安托華（Autobacs Seven）等公司合作，共同研發輕型電動車，預計最快於明年推出。

高階電動車品牌極氪亦表明，將在日本引進高單價的MPV（多功能箱型休旅車）電動車款。

針對中國車企眼中的日本市場，國際顧問公司AlixPartners的清水弘之分析：「雖然日本的電動車普及率偏低，但與美歐相比限制較少且較易切入，性質上接近『低風險、低回報』的市場。」

然而，中國管顧公司「拓知管理諮詢」總經理吳明憲則指出：「追求高品質的日本消費者不太可能主動購買中國車。」

他表示，若要將電動車推廣至日本地方縣市，「能否順利擴建銷售據點與後勤維修網絡將是一大考驗」。