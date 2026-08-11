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美擴大無人機禁令 擬禁具備光達機種
美國聯邦通訊委員會（FCC）將更嚴格控管外國製無人機，具備光達（LiDAR）等功能的無人機，原本獲准進口，如今FCC提案，要回溯禁止這類機種的銷售。
據聯邦公告，FCC準備禁止搭載光達感測器的無人機。FCC去年底發布禁令，把所有外國製無人機及其關鍵零件納入「管制清單」（Covered List），不准進口，但已獲許可的機種可以繼續輸入。
FCC新提案要回頭撤銷部分機種的銷售許可，鎖定具有「軍事級」功能的無人機，如配備光達、熱成像感測器、或具有機群功能（swarming）等。
光達以脈衝雷射來評估實際距離，並打造精準的3D地圖。無人機、運送機器人、自駕車都仰賴這種科技來避開障礙物。新提案若生效，表示大疆創新（DJI）配備光達的熱門消費無人機，如Air 3S、Mini 5 Pro，將無法在美國出售。
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