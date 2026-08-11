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英特爾擴大發售股票籌得約6400億元 以支應擴廠升級

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
美國半導體業巨擘英特爾。 路透
美國半導體業巨擘英特爾。 路透

美國半導體業巨擘英特爾Intel）為支應打造晶片代工業務的高昂成本，今天以每股95美元發行股票籌得200億美元（約新台幣6400億元），規模較其昨天宣布目標150億美元擴大。

路透社報導，先前已有數名分析師預料，隨著英特爾因努力推動業務轉型帶動股價大漲，其透過發行新股籌資來支應擴張計畫的可能性升高。

英特爾過往曾是全球晶片業霸主，如今則嘗試在晶片代工領域挑戰台積電等領先業者，因此正大舉投資新廠及先進封裝技術。

英特爾今年來股價截至昨天已接近翻3倍，漲幅超越對手超微AMD）、輝達（Nvidia）及飆漲近75%的費城半導體指數。昨天股價則下跌4.06%收在97.52美元，較售股價溢價約2.6%。

英國金融服務商AJ Bell投資部主任穆德（RussMould）指出，英特爾這樣資本密集型企業，在2010年代卻買進820億美元庫藏股將重心放在財務操作，而非實際技術，導致自身資產負債表和前景受重創；因此當其股價自去年8月以來翻5倍後，英特爾現在售股籌資「非常合理」。

隨著人工智慧（AI）熱潮轉向AI代理（AI agent），中央處理器（CPU）的市場需求已超越英特爾產能，促其7月將今年預估資本支出從180億美元上調至200億美元。

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