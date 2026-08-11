泰國防堵高價購屋洗錢 擬嚴查逾500萬泰銖現金交易

泰國中央銀行計劃要求銀行加強審查以現金購買高價不動產的客戶，擬針對500萬泰銖（約新台幣486萬元）以上現金交易，建立更嚴格的管理機制，以防止金融機構被用於洗錢及其他非法金融活動。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國央行近期就一項針對500萬泰銖以上現金交易，加強風險管理的草案舉辦聽證會，其中也包括以現金購買高價不動產的情況，以防止洗錢及其他金融犯罪。

泰國央行擬定的這項草案規定，金融機構須評估客戶交易行為是否合理。若客戶提出的理由與交易內容不符，或交易顯得不合理，例如提領大筆現金購買土地或高價不動產，銀行須採取相關措施。

民族報（The Nation）6月曾報導，泰國央行總裁維泰（Vitai Ratanakorn）表示，央行預計未來2至3個月內實施500萬泰銖以上現金存款申報規定，要求存款人說明資金來源，並適用於同額現鈔兌換交易，由商業銀行負責查核及通報。

維泰表示，泰國自2026年4月起已實施500萬泰銖以上現金提領須申報用途的措施。據泰國央行數據，4月高額現金提領筆數較第一季平均減少約28%，總金額下降約25%；5月現金使用量持續下滑約25%至30%。

他說：「在已開發國家，幾乎所有交易都應可透過轉帳或其他金融工具完成，而非依賴現金。」

泰國央行坦承，這項新規定可能會為商業銀行帶來一些負擔，因為他們將需要核查同一帳戶名下在多個分行進行的提款。不過央行強調，這能維護國家金融體系的穩定，以減少灰色產業與貪污問題。

曼谷郵報還指出，泰國央行還將依年齡及實際使用情況，調整未成年帳戶每日數位轉帳及支付上限，以防止青少年帳戶遭犯罪集團利用作為人頭帳戶。

目前泰國央行規定，10至12歲電子錢包帳戶每日轉帳或支付上限為3000泰銖；12至15歲銀行存款帳戶每日上限為5000泰銖；15至18歲每日上限為1萬泰銖。銀行及電子錢包業者將於今年9月至10月間陸續調整規定。

另外，泰國央行也正依靠AI來加強應對日益複雜的詐騙方式，像是改善客戶身分驗證、識別可疑行為、更早發現威脅、更快做出反應、減少事件發生時的損失，以及識別洗錢網絡等。