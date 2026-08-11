整理包／川普的手能伸進聯準會多深？催得動降息、撤得了理事？

川普在第二任期內，持續施壓聯準會降息，打破美國總統至少在公開場合避免干預央行的慣例。雖然由他任命的華許（Kevin Warsh）接替鮑爾（Jerome Powell）出任聯準會主席後，川普公開批評央行的聲音一度減弱；但8月初有消息指出，他仍不時致電華許、持續要求降息，並仍威脅將設法撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）。這些動作再度引發爭議：總統究竟能否、又該在多大程度上影響原應保持獨立的機構？以下是相關要點整理：

1、川普近期如何施壓聯準會？

8月5日的函件顯示，川普仍考慮撤換庫克，限她在26日前回應房貸詐欺指控。白宮指控她把第二住宅申報為主要住所，以取得較佳的貸款條件。庫克未被起訴，也否認指控。她是拜登任命的理事，任期至2038年。如果被撤換，川普可提名更符合其利率主張的人選。

2、川普能否開除聯準會理事？

《聯邦準備法》第10條規定，總統有正當理由時可以撤職理事，但不能單純因政策立場不同，逕予開除。法院通常將正當理由解釋為失職、怠忽職守或任內瀆職。庫克主張所涉行為發生於上任前，且與理事職務無關。最高法院稱聯準會是結構獨特的準私人機構，但並未裁定相關指控若屬實，是否足以成為撤職理由。

3、總統對聯準會有哪些權力？

總統可填補理事會空缺，並安排提名人出任主席、副主席等領導職位。回顧歷史，川普2018年任命鮑爾接替葉倫，打破新總統通常會留任前任主席的近代慣例；但拜登2021年讓鮑爾續任。

4、歷任美國總統曾施壓聯準會？

兩黨總統均曾有過干預聯準會的紀錄：詹森1965年將聯準會主席馬丁召至德州農場，當面斥責他升息；尼克森1970年代施壓主席伯恩斯，部分經濟學家認為，言使得致聯準會未能強力抑制通膨，埋下日後停滯性通膨的禍根。川普第一任期即已公開抨擊鮑爾。

5、聯準會是否易受政治影響？

鮑爾任內強調，聯準會制定政策時不應考慮黨派，只應以經濟利益為依歸。但央行仍在政治環境中運作，須與財政部及國會互動，並評估減稅政策與大規模支出的影響。央行獨立可讓決策者不受政治後果牽制，必要時採取升息等不受歡迎的措施。研究顯示，政府自主性較高的央行，控制通膨的紀錄較佳。