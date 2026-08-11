澳洲富豪控縱容詐騙冒用肖像 美法官裁定Meta銷毀證據

美國加州聯邦法官今天裁定，臉書母公司Meta在澳洲礦業大亨佛瑞斯特提起的一起訴訟中銷毀關鍵證據；佛瑞斯特指控Meta讓用戶曝露於挪用其肖像的加密貨幣詐騙廣告。

佛瑞斯特（Andrew Forrest）指控這家社群媒體巨擘縱容詐騙集團冒用其肖像宣傳失實的加密貨幣廣告，並從中獲利。

佛瑞斯特的律師表示，這些行為使Meta必須對欺詐性內容負責。

根據法新社取得的判決書，聯邦法官畢茨（P. CaseyPitts）認定Meta確實銷毀或放任重要資料遭刪除，對原告權益造成損害。

Meta辯稱，需要花費兩年時間才能在自家系統中發現這些資料，但畢茨認為這項說法「簡直不可信」。

不過，法官並未認定Meta存在蓄意造成傷害的意圖，而是將Meta的行為歸於「重大過失」。

Meta表示，根據1996年「通訊規範法」（Communications Decency Act）第230條，網路平台毋須為使用者發布的內容負起法律責任。

然而，遭銷毀的資料正是此案核心，因為這些資料據稱可以證明Meta如何利用自身工具重新調整廣告內容，進而削弱其主張免責的依據。

訴訟文件指出，自2019年起，臉書（Facebook）上有數以千計冒用佛瑞斯特肖像的詐騙廣告，導致數千人受騙。

佛瑞斯特的律師團主張，Meta的人工智慧（AI）工具在發布這些詐騙廣告前，會對其進行最佳化與個性化調整，因此Meta並非只是被動的中介平台，而是詐騙行為的主動參與者。

此案目前仍處於初步聽證階段。