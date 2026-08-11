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泰國中國商家涉人頭經營與賭博廣告 業者疑行賄官員

中央社／ 曼谷11日專電

泰國內政部日前聯合多個單位突襲曼谷多家旅館及商家，查獲疑似由泰國公民掛名替中國人經營的人頭公司，部分店家還涉嫌在衛生紙盒等物品夾帶賭博網站廣告。調查期間，有業者致電要求「協調處理」，疑涉向官員行賄。

泰叻報（Thairath）等媒體日前報導，泰國內政部次長蓬披（Phonphip Suwannachawi）9日率領內政部行政廳、移民局等多個單位，針對曼谷新中國城匯狂區（Huai Khwang）多個場所展開聯合稽查，其中包括2家旅館、4家餐廳、1家酒類商店及1家美容美髮店。

調查人員首先查獲一間由店屋改建的旅館，涉嫌未取得旅館營業執照，也未申請建築改建許可，逃生梯也未符合安全標準。一名泰國女子自稱為業主，並與中國籍人士共同登記成立公司，但面對投資與公司營運相關問題時，幾乎無法回答。

其後，稽查人員在多家中國餐廳發現牙籤與衛生紙盒印有線上賭博網站廣告，店家多由中國人經營，員工則以緬甸籍及泰北傣族勞工為主；另有1名中國籍理髮師涉嫌非法工作。

蓬披表示，該行動是接獲民眾檢舉後，由多個單位共同執行，並指出，部分業者的持股結構疑似屬於「人頭公司」模式，中國人持股49%，其餘51%登記在中國人家屬名下的泰國配偶名下，但相關人士對出資與公司設立細節並不清楚。

泰國媒體指出，稽查人員調查期間，一名美容院人士致電要求「協調處理」，並聲稱已向匯狂區警局、移民局及其他單位人員支付定期款項，希望因此不被當局追究。

針對業者疑涉向官員行賄，蓬披表示震驚，並指示相關單位追查電話號碼及被點名人員身分，若查明有政府官員涉案，將依法追究行政與刑事責任。

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